UPCN inauguró en Concordia una muestra fotográfica sobre el Partido Peronista Femenino

Quedó inaugurada en la Delegación Concordia, la muestra fotográfica sobre el Partido Peronista Femenino, una propuesta que recupera imágenes inéditas vinculadas al trabajo territorial, político y social que llevaron adelante las primeras mujeres peronistas en Entre Ríos.
UPCN Entre Ríos, a través de su Secretaría de Cultura, dejó inaugurada este lunes en la Delegación Concordia la muestra fotográfica sobre el Partido Peronista Femenino, una propuesta que recupera imágenes inéditas vinculadas al trabajo territorial, político y social que llevaron adelante las primeras mujeres peronistas en Entre Ríos entre 1949 y 1955. “Mantener viva la memoria es valorar las luchas colectivas”, destacó el Sindicato. Puede visitarse hasta el 22 de mayo, con entrada libre y gratuita.
La actividad se desarrolla en el marco de los 75 años del voto femenino en Argentina y busca poner en valor la participación, la organización y el compromiso de mujeres que tuvieron un rol fundamental en la construcción política y social de la Provincia.
Las fotografías reflejan la creación de las Unidades Básicas en distintos puntos de Entre Ríos, las tareas de acción social impulsadas por las delegadas del Partido Peronista Femenino y también las visitas que Eva Perón realizó a la provincia durante esos años.
Las imágenes forman parte del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos 1949-1955”, de autoría de Patricia Lucero de Bagnato y editado por UPCN Entre Ríos.
La Secretaria de Cultura del Sindicato, Noelia Bertín, destacó la importancia de seguir generando estos espacios de memoria y reflexión. “Esta muestra permite volver sobre una parte muy importante de nuestra historia y reconocer el enorme trabajo que llevaron adelante muchas mujeres en toda la provincia, construyendo organización, participación y compromiso social en una época clave para la vida política argentina”, expresó.
Además, señaló que “mantener viva esta memoria también es una forma de valorar las luchas colectivas y entender el camino recorrido por tantas mujeres que abrieron espacios de participación y representación”.
La muestra podrá visitarse hasta el viernes 22 de mayo, de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 19 horas, en la Delegación UPCN Concordia, ubicada en Hipólito Yrigoyen 834, con entrada libre y gratuita. Se prevé que luego recorra otras localidades, entre ellas Gualeguaychú, Villaguay, Federal, Victoria y Viale.