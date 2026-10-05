Una escuela de jóvenes y adultos celebró su estudiantina con música, juegos y taekwondo

La ESJA N°4 Maximio Victoria celebró su estudiantina este lunes por la noche en Paraná, con actividades preparadas por los cursos, música en vivo, juegos y una demostración de taekwondo. Estudiantes y docentes compartieron la jornada, que comenzó a las 19 y buscó reconocer el esfuerzo de quienes continuaron su formación en la modalidad de jóvenes y adultos.

La rectora contó a Elonce que la institución reunió a cerca de 170 estudiantes. En un patio decorado con guirnaldas, adornos y cotillón, la comunidad educativa disfrutó de una celebración que incluyó mate y mesa dulce.

Uno de los números musicales estuvo a cargo de Johana Soto, quien interpretó canciones de Karina, la Princesita. Según explicó la rectora, la cantante era conocida de una profesora y se ofreció a participar del encuentro.

Preparativos por curso y actividades sorpresa

La asesora pedagógica, organizadora de la estudiantina, explicó que los estudiantes comenzaron a trabajar antes de la celebración. Cada curso decoró la puerta de su aula y preparó un disfraz grupal.

“La jornada consiste en algunas actividades que prepararon los chicos con anterioridad. Decoraron las puertas de las aulas y se prepararon un disfraz grupal”, detalló. Las propuestas se organizaron en grupos y dieron lugar a una participación colectiva.

La escuela también reservó actividades que los estudiantes desconocían. “Tanto la demostración de taekwondo, en la que ellos participaron también, como el número de la cantante Johana, es una sorpresa para ellos, es un regalo que les hacemos desde la escuela”, expresó.

Celebrar el esfuerzo de seguir estudiando

Una de las tutoras señaló que la programación continuaría con comida, karaoke y juegos. Mientras avanzaba la noche, la música y los aplausos acompañaron el encuentro entre estudiantes y profesores.

“La idea de la noche de hoy es poder celebrar que los chicos son estudiantes y que no hay ni época para estudiar”, afirmó. Destacó que la institución recibió a personas de diferentes edades y con distintas responsabilidades cotidianas.

“Tenemos gente adulta que trabaja, que sostiene otras tareas y, sin embargo, de noche viene y atraviesa sus procesos de aprendizaje y nosotros los acompañamos”, sostuvo. También agradeció la presencia de Elonce para mostrar las actividades de la comunidad educativa.

Una demostración de taekwondo para todas las edades

La jornada incluyó una exhibición de una escuela de taekwondo con más de 40 años de trayectoria y distintas sedes en Paraná. Sus representantes acercaron técnicas de la disciplina e invitaron a los estudiantes a participar.

“Le trajimos la propuesta a los chicos, les gustó”, contó una de las integrantes. Explicó que, además de la práctica deportiva y la defensa personal, presentaron la posibilidad de formarse para enseñar: “Como ellos son adultos, también tenemos salida laboral como profes”, señaló.

La referente destacó la atención del grupo durante la demostración. “No se animaron muchos a pasar, que es normal por ahí, pero con mucho silencio y prestando mucha atención, mirando, observando las técnicas”, relató. Después de la exhibición, la música volvió a ocupar el patio y los estudiantes se sumaron al baile.