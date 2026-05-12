Salud destacó el rol de la enfermería en el sistema sanitario provincial

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó el trabajo que realizan enfermeros y enfermeras en todo el territorio provincial, consolidándose como actores fundamentales dentro del sistema sanitario.

La provincia cuenta con 4.950 enfermeros que cumplen un rol clave en todos los niveles, desde la Atención Primaria de la Salud, donde son el primer contacto entre el sistema sanitario y la población, hasta los profesionales especializados en cuidados críticos que integran los servicios de terapia intensiva. La fecha conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, reconocida por sus aportes a la formación e investigación en enfermería.

Cabe señalar que Entre Ríos ha avanzado en la jerarquización y reconocimiento de la profesión, convirtiéndose en una provincia modelo con la implementación de la Ley de Carrera de Enfermería Nº 10.930, que reconoce a todo el colectivo como profesionales de la salud y otorga independencia y autonomía a la actividad.

Asimismo, desde la cartera sanitaria se destacó que la amplia formación de los profesionales en enfermería los convierte en un pilar fundamental en aspectos como gestión, cuidado integral, educación para la salud, prevención y promoción, abordajes territoriales y vigilancia epidemiológica.

El director general de Enfermería, Martín Nani, subrayó que uno de los principales desafíos de la profesión es la adaptación permanente a los cambios sociales, los avances tecnológicos y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de atención y gestión sanitaria. "La enfermería debe ser motor de cambio a través del liderazgo".

Desde la Dirección General de Enfermería se desarrolla un programa anual de capacitaciones destinado a fortalecer la formación continua de los equipos de salud. Hasta el momento, se concretaron 10 instancias de capacitación en diferentes puntos de la provincia.

Asimismo, entre marzo y diciembre se llevan adelante reuniones mensuales de gestión en distintas localidades entrerrianas. Estos encuentros permiten abordar situaciones que surgen de la práctica cotidiana, junto a un temario previamente establecido, con el objetivo de mejorar la organización y fortalecer el trabajo interdisciplinario.

De cara a la próxima reunión, se avanza en la evaluación de la prueba piloto de planificación digital que se implementa en distintos hospitales de la provincia. Además, se trabajará en la definición de la dotación necesaria de personal en los establecimientos sanitarios, con el propósito de optimizar recursos y fortalecer la calidad de atención.