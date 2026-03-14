Realizan una nueva bioferia en el Parque Gazzano con verduras a precios accesibles

Productores de la economía social ofrecen verduras frescas a precios económicos en el nodo del Parque Gazzano. Además, el municipio entrega kits de semillas para promover huertas familiares y el consumo de alimentos saludables.
Una nueva edición de la bioferia de la economía social se realiza en el Parque Gazzano de Paraná, donde productores y emprendedores locales ofrecen verduras frescas y productos de huerta a precios accesibles. La propuesta reúne a integrantes de cooperativas y emprendedores que comercializan alimentos directamente del productor al consumidor.
Entre los productos disponibles se encuentran encontrar rúcula y rabanitos a dos paquetes por $1500, zapallitos a $1400 los dos kilos, albahaca a $1200 los dos paquetes, kale a $1000 y acelga a $2000 los dos paquetes, entre otras verduras de producción local.
Además de la venta de alimentos, durante la jornada también se realiza la primera entrega de semillas de la temporada otoño-invierno para huertas familiares, una iniciativa impulsada por el municipio para fomentar la producción doméstica de alimentos.
Promover la huerta y el consumo saludable
La subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, explicó a Elonce que la feria busca fortalecer los espacios de comercialización directa entre productores y vecinos. “Se trata de una feria de emprendedores donde participan tanto integrantes de cooperativas como trabajadores de la economía social. Hoy, además, se suma la primera entrega de semillas de la temporada otoño-invierno para las huertas hogareñas”, señaló.
La funcionaria detalló que cada kit incluye ocho variedades de semillas y material informativo para facilitar la siembra en los hogares. “Dentro del sobre hay un código QR que, al escanearlo, permite acceder a distintos consejos y recomendaciones sobre cómo sembrar y cuidar la huerta en casa”, explicó.
Spinetti destacó además que el municipio decidió sostener esta política pública ante la falta de programas nacionales activos. “Lo que nos ha transmitido la intendenta Rosario Romero es que muchas de estas iniciativas que antes se realizaban mediante convenios con organismos nacionales, como el INTA, hoy no están vigentes. Frente a eso, la Municipalidad decidió continuar impulsándolas porque cada vez más personas utilizan la huerta no solo para ahorrar, sino también para mejorar su alimentación”, remarcó.
En ese sentido, sostuvo que el interés por estos espacios viene creciendo. “En el nodo de Economía Social, que funciona tres veces por semana, vemos cada vez más vecinos que se acercan a comprar productos frescos directamente del productor”, indicó.
Producción directa del productor a la mesa
Por su parte, Fabián Escalante, presidente de la Cooperativa del Parque, contó que en la feria se ofrecen diferentes verduras cultivadas por los propios productores.
“Estamos ofreciendo todo lo que es nuestra producción: acelga, rúcula, tomate, albahaca, zapallito y achicoria, entre otras verduras. La idea es acercar alimentos frescos directamente a la gente”, explicó.
Escalante destacó que muchos de los productos se venden en promociones accesibles. El productor remarcó que el principal valor de la feria es el vínculo directo con los consumidores. “La gente nos elige porque somos productores y traemos lo que cosechamos directamente a la feria. Tenemos la posibilidad de cortar las verduras frescas y traerlas al espacio que nos brinda el municipio, y eso se nota en la calidad de los productos”, expresó.
Cómo participar y producir en casa
Actualmente, la cooperativa y los emprendedores de la economía social comercializan sus productos los lunes, martes y sábados de 8 a 12.30 en el nodo de Economía Social del Parque Gazzano.
Escalante también destacó la importancia de la entrega de semillas para incentivar las huertas familiares. “El que tenga un espacio en su casa puede hacer una huerta. Es algo muy positivo porque ayuda a comer más sano y a saber exactamente qué alimentos se consumen”, afirmó.
Incluso, aclaró que no es necesario contar con grandes terrenos. “Aunque no se tenga tierra, se puede producir igual. Con una maceta grande y tierra con materia orgánica se pueden sembrar verduras como rúcula o lechuga. En cualquier rincón del hogar se puede empezar una pequeña huerta”, explicó.