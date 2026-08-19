Realizan mejoras edilicias en una escuela de Concordia: inversión de $45 millones

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta diferentes trabajos de reparación y mejora en la Escuela Nº 71 Independencia de Concordia. La intervención contempla una inversión provincial de 45 millones de pesos y posee un plazo previsto de 60 días corridos.

El establecimiento se encuentra ubicado en la intersección de bulevar Yuquerí y Córdoba. Allí concurren más de 650 estudiantes pertenecientes a los niveles inicial y primario de distintos barrios cercanos.

Las tareas son coordinadas por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y buscan mejorar las condiciones generales del edificio. La obra se encuentra a cargo de la empresa Cyalco S.R.L.

Las dificultades detectadas en la escuela

La intervención fue definida luego de un relevamiento efectuado por el equipo zonal departamental de Arquitectura. El análisis permitió identificar filtraciones en las cubiertas, cielorrasos deteriorados y deficiencias en los grupos sanitarios.

También se detectaron inconvenientes en el sistema de provisión de agua, principalmente relacionados con la presión disponible. Para atender este problema, el proyecto contempla la instalación de un nuevo tanque.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que las obras representan “una respuesta concreta a necesidades edilicias que presenta el edificio”. Además, señaló que permitirán generar mejores condiciones para los alumnos que asisten diariamente.

Qué trabajos se realizarán

El proyecto incluye la impermeabilización de las cubiertas y la reparación de fisuras en distintos sectores. También se optimizarán los sanitarios y se intervendrán los espacios de cocina, comedor y galerías.

“Estas intervenciones permiten generar mejores condiciones para que los chicos, que vienen de los barrios cercanos, puedan aprender y formarse en espacios seguros y adecuados”, expresó Jacob.

El funcionario explicó que las tareas forman parte de una planificación más amplia destinada a establecimientos educativos de Entre Ríos. Según indicó, el objetivo es desarrollar “intervenciones que permitan mejorar las condiciones edilicias” en diferentes puntos del territorio provincial.