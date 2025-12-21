 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Municipalidad de Colón inició el refulado para mejorar sus playas

El trabajo abarcará un total de 2.200 m³ de arena blanca de río y se realiza por etapas en Punta Colón, Balneario Norte y Playa Inkier, con financiamiento municipal y aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

21 de Diciembre de 2025
Colón inició las tareas de refulado.
Colón inició las tareas de refulado. Foto: Municipalidad de Colón.

El trabajo abarcará un total de 2.200 m³ de arena blanca de río y se realiza por etapas en Punta Colón, Balneario Norte y Playa Inkier, con financiamiento municipal y aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

La Municipalidad de Colón dio inicio días pasados la temporada de verano 2025/26 y, en ese marco, el pasado viernes arribó a la ciudad el barco que lleva adelante el refulado de arena en distintos sectores costeros. Se trata de una intervención estratégica destinada a recomponer y mejorar las playas, fortaleciendo la infraestructura turística de cara a los meses de mayor afluencia de visitantes.

 

La obra se ejecuta mediante un proceso técnico que consiste en el aporte y distribución de arena blanca de río, con el objetivo de recuperar superficies de playa, optimizar su uso recreativo y acompañar el desarrollo de la temporada. La inversión adjudicada asciende a $30.800.000, en el marco del procedimiento licitatorio correspondiente.

 

El operativo comenzó con la llegada del equipamiento y la planificación de los frentes de trabajo, priorizando zonas clave del circuito turístico y recreativo de la ciudad.

 

Qué es el refulado y cuál es su objetivo

 

El refulado es un procedimiento mediante el cual se transporta y vuelca arena para reconstituir sectores de playa que, por efectos naturales del río y la dinámica costera, pueden presentar pérdida de material. Esta tarea permite mejorar la calidad del espacio público, ampliar el área utilizable y acompañar el mantenimiento integral del borde costero durante la temporada.

 

Foto: Municipalidad de Col&oacute;n.
Foto: Municipalidad de Colón.

 

Volúmenes previstos y sectores de intervención

 

Según lo planificado, se licitó el refulado de 2.200 m³ de arena blanca de río. El trabajo se desarrollará por tramos:

 

* Punta Colón: vuelco inicial de 1.050 m³.

 

* Balneario Norte: refulado de 700 m³.

 

* Playa Inkier: 450 m³ restantes. En caso de mantenerse las condiciones actuales de bajas aguas del río, el refulado en este sector podría ampliarse hasta un total de 890 m³.

 

Financiamiento y articulación institucional

 

La obra se realiza con fondos municipales y un aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), fortaleciendo el trabajo conjunto para acompañar el desarrollo turístico y la puesta en valor de los principales espacios recreativos de Colón.

 

Temporada 2025/26: inversión y preparación de los espacios públicos

 

Con el inicio de la temporada de verano 2025/26, la Municipalidad de Colón continúa implementando acciones orientadas a mejorar servicios, infraestructura y atractivos turísticos, garantizando mejores condiciones para vecinos y visitantes y reforzando la calidad de los espacios públicos vinculados al río.

Temas:

refulado playa Colón
