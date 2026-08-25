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Haciendo Comunidad Actividades recreativas en barrio San Agustín

Invitan a sumarse a las clases de zumba en la Vecinal 3 de Febrero de Paraná

La propuesta se desarrolla en la sede de Coronel Caminos 1353 y está abierta a vecinos y personas de otros barrios. La profesora a cargo destacó el entusiasmo de las participantes y anticipó la muestra anual que realizarán en diciembre en Sala Mayo.

25 de Agosto de 2026
Clases de zumba en la Vecinal 3 de Febrero: invitan a sumarse.
Clases de zumba en la Vecinal 3 de Febrero: invitan a sumarse. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta se desarrolla en la sede de Coronel Caminos 1353 y está abierta a vecinos y personas de otros barrios. La profesora a cargo destacó el entusiasmo de las participantes y anticipó la muestra anual que realizarán en diciembre en Sala Mayo.

Las clases de zumba en la Vecinal 3 de Febrero se consolidaron como una propuesta de actividad física, recreación y encuentro en barrio San Agustín de Paraná. La iniciativa se desarrolla en la sede ubicada en Coronel Caminos 1353 y convoca a personas de diferentes edades.

 

La actividad está encabezada por Silvina Fernández, bailarina, directora y coreógrafa, quien destacó el compromiso de las mujeres que participan semanalmente de los encuentros. Algunas de las alumnas forman parte de la propuesta desde hace más de tres años.

 

 

"Ellas son las estrellas, yo solo dirijo este hermoso plantel que tengo", expresó Fernández durante una visita de Elonce a una de las clases. También, remarcó que la convocatoria está abierta: "Invitamos a todos a que se sumen".

 

 

Diferentes actividades en la vecinal

 

La profesora señaló que "en la vecinal no solo estoy yo dando clases de zumba, sino que hay otras actividades hermosas”. La institución cuenta con otras alternativas recreativas y de estimulación destinadas especialmente a adultos mayores.

 

 

Entre las propuestas mencionó folclore, taller de memoria y gimnasia, además de las propias clases de zumba. Asimismo, aclaró que pueden participar tanto vecinos de barrio San Agustín como personas provenientes de otros sectores de Paraná.

 

 

Las actividades tendrán uno de sus momentos destacados hacia el cierre del año. Fernández adelantó que realizarán una muestra junto a Estudio A, espacio de danza ubicado en Gutiérrez 1885, donde también se desarrollan propuestas para chicos y adultos mayores.

 

 

Una muestra para cerrar el año

 

La presentación anual está prevista para el 10 de diciembre en Sala Mayo. Allí, las participantes podrán mostrar las coreografías y el trabajo desarrollado durante las clases a lo largo del año.

 

 

Invitan a clases de zumba en la vecinal 3 de Febrero

Temas:

Adultos Mayores Vecinal Danza zumba en Paraná
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