Presentarán “Paraná, 200 años de historia”, una obra colectiva escrita por 37 autores

“Paraná, 200 años de historia 1826-2026” se presentará este miércoles 26 de agosto, a las 18, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La publicación reúne 850 páginas, 11 capítulos y aportes de 37 autores sobre diferentes aspectos de la ciudad.
“Paraná, 200 años de historia 1826-2026” será presentado este miércoles 26 de agosto, fecha en la que se conmemorarán los 200 años de la elevación de Paraná a la categoría de ciudad. La actividad comenzará a las 18 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, contará con entrada libre y gratuita y tendrá la participación de autoridades municipales y autores de la publicación.
La obra, editada por la Editorial Municipal Paraná, reunió 850 páginas, 11 capítulos y 37 miradas sobre distintos aspectos de la historia y la identidad de la capital entrerriana. Cultura, arquitectura, vida social y cotidiana, gastronomía, paisaje, naturaleza, orígenes y movimientos migratorios fueron algunos de los ejes abordados.
La publicación fue concebida como uno de los aportes culturales realizados en el marco del Bicentenario de Paraná, aunque desde el municipio señalaron que el objetivo fue generar un material que pudiera trascender la conmemoración y permanecer como herramienta de consulta.
Una obra colectiva sobre Paraná
El libro reunió trabajos de artistas, historiadores, investigadores, museólogos y referentes vinculados con diferentes ámbitos culturales. Cada autor abordó aspectos particulares de la ciudad, conformando una publicación construida desde distintas disciplinas y perspectivas.
La intendenta Rosario Romero, quien realizó el prólogo de la obra, destacó la diversidad de aportes que confluyeron en la publicación. “Es importante ver la multiplicidad de miradas que han confluido en torno a este libro. Artistas, historiadores, gente de la cultura en el sentido amplio, museólogos, trabajaron distintas temáticas”, expresó.
Los diferentes capítulos recorrieron períodos y dimensiones de la vida paranaense para conformar una mirada sobre los dos siglos transcurridos desde que la localidad fue elevada a ciudad, el 26 de agosto de 1826.
Cultura, arquitectura y vida cotidiana
Entre las temáticas abordadas se encontraron las expresiones culturales que atravesaron a Paraná, las transformaciones arquitectónicas y los diferentes modos en que se desarrolló la vida social y cotidiana.
También se incorporaron trabajos vinculados con la gastronomía y las costumbres, junto con capítulos dedicados al paisaje y la naturaleza que caracterizaron al territorio donde se desarrolló la ciudad.
Los orígenes de Paraná y el aporte de las distintas corrientes migratorias fueron otros de los aspectos incluidos en las 850 páginas. De esa manera, la publicación reunió aportes sobre procesos históricos, sociales, culturales y territoriales.
Los 37 autores del libro
La obra estuvo integrada por trabajos de Nora Aracil, Matías Armándola, Gisela Bahler, Juan José Alberto Bastitutti, Juan Carlos Bertolini, Rubén I. Bourlot, Marina Butus, Claudio Cañete, Juan Damián Capdevila, Anahí Castañeda, Griselda De Paoli y Julio Federik.
También participaron José Luis Ferrando, Martina Ferro Piérola, Daniel Tirso Fiorotto, Amelia Galetti, Marietta Gargatagli, Alfredo Ibarrola, Atilio Laurini, Jorge Medina, Mariana Melhem, Marcela Méndez, Javier Murchio, María Olier y José Ramón Edgardo Páez.
La nómina se completó con Magdalena Pandiani, Mara Petitti, Cristina Pita, Mercedes Porqueres Quercia, Jorge Riani, Alejandro Richard, Mariana Ríos, Laura Graciela Rodríguez, María del Carmen Troncoso, Hugo Ugalde, Valentina Uranga y Pablo Vallejos. El prólogo estuvo a cargo de la intendenta Rosario Romero.
Presentación en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
La presentación de “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” se realizará este miércoles, desde las 18, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
El encuentro contará con la presencia de autoridades municipales y de los autores que participaron en la elaboración de la publicación. La propuesta cultural también estará acompañada por las actuaciones del dúo Bekes-Righelato y Ezequiel Caridad.
La entrada para participar de la presentación será libre y gratuita. Durante la jornada, además, los asistentes podrán adquirir ejemplares de la publicación.
Dónde conseguir el libro después de la presentación
Tras el lanzamiento, la obra quedará disponible para su adquisición en la Editorial Municipal Paraná, donde funciona el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada.
El espacio se encuentra en avenida Laurencena 1240 y atiende de lunes a viernes en dos turnos: de 8 a 12 y de 15 a 19.
La intención de sus realizadores fue que el libro no quedara limitado a los actos conmemorativos de los 200 años, sino que pudiera ser utilizado posteriormente como material de consulta sobre la historia, el patrimonio, la cultura y las transformaciones de Paraná.
Una publicación en el Bicentenario de Paraná
La presentación tendrá lugar precisamente el 26 de agosto de 2026, cuando se conmemorarán dos siglos desde la elevación de Paraná a la categoría de ciudad.
En ese marco, las 37 voces convocadas abordaron diferentes momentos y características de la capital entrerriana, desde sus orígenes y su conformación social hasta expresiones culturales, arquitectónicas y gastronómicas.
La publicación de 850 páginas quedó así incorporada a las actividades desarrolladas por el Bicentenario, con una presentación abierta al público y una posterior disponibilidad en la Editorial Municipal.