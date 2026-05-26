El hospital de San Jaime de la Frontera sumó mejoras para fortalecer la atención psicopedagógica

El hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera concretó una reforma integral en el área de psicopedagogía con el objetivo de mejorar las condiciones de atención para niños y niñas de la localidad y de zonas vecinas.

Las obras fueron ejecutadas con recursos aportados por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y fondos propios del nosocomio, en el marco de un plan de mejoras orientado a fortalecer la infraestructura sanitaria del departamento Federación.

Según se informó oficialmente, la inversión total superó los 3,3 millones de pesos y permitió reacondicionar completamente el consultorio cuatro del Servicio de Psicopedagogía.

Qué trabajos se realizaron en el hospital

Las tareas incluyeron la ampliación del espacio y distintas modificaciones estructurales para optimizar las condiciones de funcionamiento del área en el hospital de San Jaime de la Frontera.

Entre las principales intervenciones se realizó la demolición de una pared interna, la reubicación del acceso principal, la incorporación de una ventana y el recambio del cielorraso.

Hospital de San Jaime de la Frontera.

Además, se llevaron adelante mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias para garantizar un espacio más cómodo, ventilado y funcional para pacientes y profesionales.

La directora del hospital, Eugenia Tuzanotti, explicó que las reformas fueron necesarias después de la incorporación de nuevas profesionales al equipo de salud.

“Desde el año pasado pudimos sumar una psicopedagoga al hospital y este año también una pediatra, por lo que necesitábamos adecuar el consultorio para brindar una mejor atención”, señaló la responsable del establecimiento de San Jaime de la Frontera.

Mejoras para la atención de niños y niñas

Desde el hospital indicaron que antes de la obra el consultorio presentaba importantes limitaciones vinculadas a la privacidad y la ventilación del ambiente.

Tuzanotti detalló que el espacio “no tenía ventana” y que el sonido se filtraba hacia el exterior, lo que complicaba el desarrollo normal de las consultas y terapias.

Las mejoras también incluyeron la incorporación de un lavamanos dentro del consultorio, una necesidad importante para el trabajo cotidiano con pacientes pediátricos y actividades vinculadas a materiales didácticos.

La incorporación de profesionales y la renovación del espacio permitirá evitar traslados de pacientes hacia otros centros de salud ubicados a unos 85 kilómetros de distancia.

El hospital de San Jaime de la Frontera brinda atención a vecinos de la ciudad, de Los Conquistadores y de distintas colonias y parajes cercanos, además de recibir pacientes provenientes de sectores limítrofes de Corrientes.