Culminaron obras en el Corsódromo de Gualeguaychú

La municipalidad de Gualeguaychú culminó obras fundamentales en el Corsódromo José Luis Gestro con vistas al Carnaval 2026, en el marco de una planificación orientada a jerarquizar el mayor espectáculo a cielo abierto del país. La gestión encabezada por el intendente Mauricio Davico avanzó con intervenciones que apuntaron a mejorar la seguridad, la comodidad y la experiencia del público.

Durante este fin de semana, miles de espectadores pudieron disfrutar por primera vez de la renovación completa del sector Pullman Oeste, que quedó plenamente habilitado en el predio del Parque de la Estación. En paralelo, se informó que la nueva tribuna de hormigón premoldeado, construida íntegramente con recursos y gestión municipal, será culminada durante la próxima semana.

La flamante tribuna de cemento, ubicada en el ala sur del Corsódromo, reemplazó antiguas estructuras desmontables y ofreció mayores condiciones de seguridad, accesibilidad y confort para el público. Además, esta obra permitió reducir de manera significativa los costos de mantenimiento, al tratarse de una infraestructura de carácter permanente y mayor durabilidad.

Desde el Municipio destacaron que estas mejoras respondieron a una estrategia progresiva de puesta en valor del espectáculo, en sintonía con la relevancia nacional que adquirió el Carnaval del País tras su declaración como Fiesta Nacional. En ese sentido, se remarcó que la inversión en infraestructura buscó acompañar el crecimiento sostenido del evento.

En paralelo, se llevó adelante un trabajo articulado entre la Comisión Directiva del Carnaval y el Estado municipal para la renovación de la luminaria de la pasarela, adecuándola a las exigencias técnicas y estéticas que demanda el nivel del espectáculo.

Las acciones no se limitaron a las obras físicas. Durante las noches de Carnaval, la gestión municipal implementó medidas concretas vinculadas a la seguridad y al ordenamiento general del predio, con el objetivo de garantizar el disfrute del público. Asimismo, se avanzó en la puesta en valor de los sectores de puestos ubicados en el exterior del Corsódromo, en el marco del programa +Carnaval.

La Comisión Directiva del Carnaval del País resaltó el acompañamiento sostenido de la gestión Davico y subrayó que cada inversión y mejora realizada reflejó un compromiso con el desarrollo del espectáculo. Según se indicó, las iniciativas ejecutadas permitieron consolidar a Gualeguaychú como referencia indiscutida del carnaval argentino.

De este modo, la ciudad se preparó para recibir una nueva edición del Carnaval del País con infraestructura renovada, mayor previsibilidad organizativa y una visión de largo plazo que buscó proyectar su identidad carnavalera hacia el futuro, con profesionalismo y respeto por el público que año tras año elige vivir la fiesta.