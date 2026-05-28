Concepción del Uruguay será sede del quinto Encuentro Regional de Museos este fin de semana

Concepción del Uruguay será sede de una nueva jornada cultural, en el marco del 5to Encuentro Regional de Museos que reunirá a instituciones de toda la provincia el próximo sábado 30 de mayo, consolidando a la ciudad como un punto estratégico para la preservación y difusión del patrimonio entrerriano.

La Histórica volverá a posicionarse como epicentro cultural con la quinta edición de este evento, que convocará a alrededor de 30 museos provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, en una propuesta abierta a la comunidad.

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 19 horas en la Plaza General Francisco Ramírez. En esta quinta edición, la iniciativa vuelve a reunir a espacios museísticos con el objetivo de compartir experiencias, visibilizar el trabajo institucional y fortalecer los vínculos entre las distintas organizaciones.

El evento no solo convoca a profesionales del ámbito, sino también a vecinos y turistas interesados en conocer más sobre la riqueza cultural de la provincia.

La organización del encuentro está a cargo de estudiantes y docentes de la carrera de Museología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, en un trabajo articulado con instituciones locales.

Participan también el Museo Histórico Evocativo del Colegio del Uruguay y el Museo de Historia Natural “Pablo Lorentz”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Desde la organización destacaron que el objetivo es “poner en valor el rol de los museos como guardianes del patrimonio, pero también como espacios de educación, investigación y construcción de identidad colectiva”.

La jornada se enmarca dentro de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo a nivel mundial. Esta fecha fue instaurada en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el objetivo de destacar la importancia de estas instituciones en la sociedad.

El lema de esta conmemoración apunta a resaltar el rol de los museos en la preservación del patrimonio y en la promoción del intercambio cultural, educativo y artístico.