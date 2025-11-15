Comenzaron los festejos por la semana del prematuro en la Plaza Mujeres Entrerrianas

Empezaron los festejos por la semana del prematuro en la ciudad de Paraná. En esta ocasión, fue un encuentro en la Plaza Mujeres Entrerrianas organizado por el servicio de Neonatología del Hospital de Niños San Roque.

Andrea Motta, subjefa del servicio de Neonatología del hospital, afirmó: “Estamos muy felices con la convocatoria. Vino Mickey, los Bomberos Voluntarios metiendo sirenas y haciendo ruido, nos acompaña FundNeo y expacientes nuestros, amigos y familia de este equipo de trabajo”.

Foto: Elonce.

Valeria Blanco, subjefa del área de Enfermería, detalló a este medio: “Nosotros comenzamos hoy a festejar a cada niño que ha estado con nosotros en el hospital, a los que continúan y los que miran desde otro lugar. Por eso decidimos hacerlo en una plaza al aire libre para festejar con todos para que todos puedan recibir el amor. Con mucho amor, corazón y esfuerzo del equipo, que cuando se une se logran cosas como estas. Son grandes desafíos y lo estamos cumpliendo llenas de emoción”.

Motta volvió a recalcar: “Somos una gran familia como equipo de trabajo y aparte sostenemos a familias. Es una alegría que nos acompañen seres queridos y que familias de pacientes que han sido dados de alta nos acompañen”.

Foto: Elonce.

¿Cómo continuarán las actividades?

“El lunes a la mañana tenemos una actividad central en el salón rojo del hospital. Nos va a visitar la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y vamos a hacer más ruido. Después durante la semana tenemos varios talleres para papás”, comentaron.

La sala de Neonatología cuenta con espacio para 28 pacientes, pero a veces se sobrepasó esa cantidad alcanzando 33 niños, resaltando su nivel de centro de referencia en la provincia de Entre Ríos.