Capilla Nuestra Señora de la Esperanza celebra 45 años con misa y gran peña folclórica

15 de Noviembre de 2025
Gran Peña de la Esperanza
Gran Peña de la Esperanza Foto: archivo Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Capilla Nuestra Señora de la Esperanza celebra este sábado su 45° aniversario con una misa y una peña abierta al público. El padre José Badano destacó a Elonce la actividad comunitaria y el valor de la advocación mariana que identifica al barrio.

La comunidad de la Capilla Nuestra Señora de la Esperanza celebrará este sábado su 45° aniversario de vida institucional con una misa y una peña folclórica con entrada libre y gratuita; la actividad comenzará a las 20 en el templo ubicado en calle Gendarmería Nacional 1281, en barrio Mariano Moreno de Paraná

 

En la oportunidad, el sacerdote José Badano destacó a Elonce el significado de la jornada y el acompañamiento de la comunidad. "En este 45° aniversario se conmemora la llegada del cuadro de la Virgen de la Esperanza a la capilla y lo festejamos, esta mañana, con una instancia de oración y, para la noche, está prevista la misa central a las 20 y luego la Gran Peña de la Esperanza".

 

La celebración incluirá números breves realizados por estudiantes de la escuela primaria y secundaria Nuestra Señora de la Esperanza. Y entre las presentaciones musicales están previstas las actuaciones de Los Hermanos Corradini, Estrella Gaucha, Ecos del Alma y Julio Figueroa, exvocalista de Los del Gualeyán. El cierre estará a cargo de Claudio y Los Parranderos. El evento fue conducido por Rolo Martinelli, de Canal 11, y Silvia Galea.

 

Capilla Nuestra Señora de la Esperanza celebra 45 años con misa y gran peña

En la oportunidad, el párroco explicó el sentido de la celebración dedicada a la Virgen de la Esperanza. “Esa advocación nos habla de la Virgen que está esperando el nacimiento de su propio hijo, María embarazada”, indicó. Añadió que la esperanza es “una actitud típicamente cristiana y mariana”, que la comunidad busca encarnar en su vida cotidiana.

 

Punto aparte, el sacerdote describió la dinámica diaria de la capilla del Mariano Moreno. “En nuestra comunidad hay mucha vida, mucho movimiento”, afirmó; y explicó que cuentan con múltiples espacios para el anuncio del Evangelio, acompañamiento y catequesis.

 

Indicó además que “todos los días hay misa” y grupos que se reúnen para orar y profundizar la fe. De hecho, Badano recordó que el próximo viernes 21, como cada tercer viernes de mes, se celebrará la misa por enfermos y afligidos.

peña folclórica
