Semana de la Educación Técnica: la escuela Nº4 exhibió una muestra de talleres

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica Nº 4 "Dr. Jorge Pedro Busti" realizó una muestra por la Semana de la Educación Técnica, en su sede transitoria. Docentes y alumnos exhibieron trabajos de talleres y detallaron cómo reorganizaron el funcionamiento, mientras avanza la construcción del nuevo edificio.
En el marco de la Semana de la Educación Técnica, la escuela Nº4 "Dr. Jorge Pedro Busti" llevó adelante una muestra institucional en la que docentes y estudiantes exhibieron trabajos de electricidad, herrería, carpintería y formación profesional.
Las actividades se desarrollaron en el edificio que antes perteneció a la Primaria Nº 188, mientras continúa la construcción del nuevo espacio propio para la escuela. “Nos cedieron este espacio desde el Consejo General de Educación porque lo gestionamos, mientras nuestro edificio sigue en ampliación y construcción”, señaló; y recordó que la institución tuvo “tres mudanzas en menos de un año”.
De hecho, Taborda destacó el trabajo del personal docente para poner en marcha los talleres de la escuela técnica. “Logramos arreglar y hacer lo que pudimos con lo que teníamos. Muy contenta y siempre agradecida con mis docentes”, expresó. También mencionó la colaboración de las familias: “Muchos padres pusieron sus camiones y autos para la mudanza. Todo por amor a la educación técnica”, afirmó.
Por su parte, el jefe de taller, José Machini, detalló cómo se reorganizó el funcionamiento institucional. “La escuela se abre 6:30 de la mañana y se cierra 22. Se dan tres modalidades: técnica, adolescentes y formación profesional-turno noche”, especificó. Aclaró que, en ese tiempo, “el taller se había movido” y que muchas producciones fueron realizadas con insumos propios o con la colaboración de estudiantes.
Machini explicó que en el Ciclo Básico funcionan electricidad, carpintería y herrería, mientras que en el Superior se dicta electricidad. Para formación profesional se desarrollan los cursos de peluquería, modista, herrería, corte y confección, gasista y carpintería. Además, adelantó que la institución esperaba habilitar un nuevo taller: “Si todo va bien, el año que viene vamos a dictar construcción en seco para adultos”.
Durante el recorrido, los estudiantes mostraron trabajos vinculados a iluminación, sensores, motores, cintas transportadoras y dispositivos didácticos. Los docentes explicaron que algunos proyectos correspondían al turno noche de formación profesional y otros pertenecían a sexto año.
Taborda resaltó que la institución mantuvo su actividad habitual. “Las clases no se cortaron, pese a la falta del servicio de agua potable durante la jornada. Los estudiantes recorrieron la muestra y los del Básico explicaron los proyectos junto a los profesores del superior”, dijo.
Y Machini añadió que la escuela mantiene abierta la inscripción para los cursos de formación profesional e invitó a la comunidad a acercarse a la escuela, que funciona transitoriamente sobre calle República de Siria 388, esquina Ameghino.