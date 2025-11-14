Oro Verde será sede del 10° Encuentro Regional de Plateros, Exposición y Feria

El arte de la platería entrerriana se reúne este fin de semana en Oro Verde en el 10° Encuentro Regional de Plateros, Exposición y Feria.
Plateros de toda la provincia se reunirán este fin de semana en la décima edición del Encuentro Regional de Plateros que se realizará el 15 y 16 de noviembre en el Museo Conrado Hasenauer (Los Tordos 241) de Oro Verde. Será como todos los años un espacio donde rescatarán las raíces de este arte entrerriano y expondrán piezas de plateros de toda la provincia.
Comenzará el sábado 15 de noviembre a partir a las 19:30 con la apertura de la exposición que durará dos horas en el Museo.
El domingo 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana habrá encuentro y exposición, donde los plateros ofrecerán sus piezas en una feria con puestos de venta que se instalarán frente al Museo hasta las 20:30 hs.
Esta actividad es organizada por la Asociación Civil Entrerriana de Plateros y Plateras, el Taller Lágrima de Luna (Oro Verde), el Municipio de Oro Verde junto a su museo Conrado Hasenauer y la colaboración de la Red de Museos Pedagógicos de la FHAyCS-UADER en el montaje de la exposición.
Además, se reunirá la Asociación que tiene por objetivo trabajar de manera colectiva a los fines en la difusión del oficio, preservación de las técnicas y enseñanza de este arte que tiene una gran historia en la región.