Capacitaron al Tribunal de Cuentas en gestión electrónica para fortalecer el control

La formación estuvo orientada a fortalecer los procesos de control y auditoría mediante herramientas digitales. El uso del sistema de Gestión Documental Electrónica busca mejorar la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la administración pública.
El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante una capacitación destinada al Tribunal de Cuentas, con el objetivo de fortalecer los procesos de control y auditoría a partir de la incorporación de herramientas digitales. La actividad se enmarca en el proceso de modernización del Estado provincial.
La instancia de formación se desarrolló el pasado viernes y estuvo a cargo de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación. El eje central fue el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica, una plataforma que permite digitalizar expedientes y mejorar la administración de la información.
Desde el organismo se destacó que esta herramienta busca optimizar la calidad institucional, aportando mayor transparencia y seguimiento en cada una de las actuaciones administrativas.
Capacitación y funcionamiento del sistema
Durante la jornada, el personal del Tribunal de Cuentas recibió una introducción al funcionamiento del sistema, abordando aspectos vinculados a la documentación digital, su validez jurídica y su integración en los procesos administrativos.
Además, se trabajó sobre los distintos módulos que componen la plataforma, entre ellos Comunicaciones Oficiales, Generador de Documentos Oficiales y Expediente Electrónico, con el objetivo de comprender su aplicación en el circuito de gestión.
También se brindaron herramientas prácticas para la consulta de expedientes, la lectura de documentos y el seguimiento de trámites, aspectos clave para las tareas de auditoría.
Objetivos de la digitalización
El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó la importancia de este proceso y afirmó: “El GDE es una herramienta central para ordenar la gestión, garantizar transparencia y mejorar la trazabilidad de cada actuación administrativa”.
En ese sentido, remarcó que fortalecer las capacidades de los organismos de control es fundamental para avanzar hacia un Estado más eficiente y confiable.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, señaló: “La incorporación y el uso adecuado de estas herramientas fortalecen nuestras capacidades de control y nos permiten adaptarnos a un esquema de gestión cada vez más digital”.