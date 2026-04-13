Capacitaron al Tribunal de Cuentas en gestión electrónica para fortalecer el control

El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante una capacitación destinada al Tribunal de Cuentas, con el objetivo de fortalecer los procesos de control y auditoría a partir de la incorporación de herramientas digitales. La actividad se enmarca en el proceso de modernización del Estado provincial.

La instancia de formación se desarrolló el pasado viernes y estuvo a cargo de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación. El eje central fue el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica, una plataforma que permite digitalizar expedientes y mejorar la administración de la información.

Desde el organismo se destacó que esta herramienta busca optimizar la calidad institucional, aportando mayor transparencia y seguimiento en cada una de las actuaciones administrativas.

Capacitación y funcionamiento del sistema

Durante la jornada, el personal del Tribunal de Cuentas recibió una introducción al funcionamiento del sistema, abordando aspectos vinculados a la documentación digital, su validez jurídica y su integración en los procesos administrativos.

Además, se trabajó sobre los distintos módulos que componen la plataforma, entre ellos Comunicaciones Oficiales, Generador de Documentos Oficiales y Expediente Electrónico, con el objetivo de comprender su aplicación en el circuito de gestión.

Tribunal de Cuentas.

También se brindaron herramientas prácticas para la consulta de expedientes, la lectura de documentos y el seguimiento de trámites, aspectos clave para las tareas de auditoría.

Objetivos de la digitalización

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó la importancia de este proceso y afirmó: “El GDE es una herramienta central para ordenar la gestión, garantizar transparencia y mejorar la trazabilidad de cada actuación administrativa”.

En ese sentido, remarcó que fortalecer las capacidades de los organismos de control es fundamental para avanzar hacia un Estado más eficiente y confiable.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, señaló: “La incorporación y el uso adecuado de estas herramientas fortalecen nuestras capacidades de control y nos permiten adaptarnos a un esquema de gestión cada vez más digital”.