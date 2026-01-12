Bomberos Voluntarios de Hernandarias se sumaron a la recuperación de la escuela incendiada

Tras el incendio que afectó a la institución rural del departamento La Paz, continúan las tareas de limpieza y acondicionamiento del establecimiento, reforzando el trabajo ya iniciado en el marco del programa de compromiso social.

La escuela rural Nº37 "Domingo Faustino Sarmiento" cuenta con comedor escolar y asisten actualmente nueve niños, para quienes la institución representa no solo un espacio educativo, sino también un lugar de contención y alimentación diaria.

(foto Gobierno de Entre Ríos)

El operativo de trabajo estuvo a cargo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernandarias, encabezado por la jefa del cuerpo activo, oficial inspector Ana Pérez, junto a los bomberos voluntarios Daniel Falcón, Nadia Barrios y Valentina Lencina, quienes realizaron tareas de limpieza profunda y retiro de elementos dañados por el fuego.

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se destacó especialmente el compromiso y la vocación de servicio de los bomberos, así como el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, que en una primera instancia colaboró a través del Servicio Penitenciario de la provincia. Estas acciones permitieron avanzar en la primera etapa de recuperación, centrada en la limpieza general y el retiro de materiales voluminosos.

(foto Gobierno de Entre Ríos)

(foto Gobierno de Entre Ríos)

La logística es coordinada desde el CGE con la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz, a cargo de Alejandra Marusich, a fin de identificar el paso a paso y las tareas prioritarias a realizar en la institución.

Con la culminación de esta primera etapa, se prevé avanzar en una segunda instancia de reforma integral del edificio, con el objetivo de garantizar un espacio en plenas condiciones para el inicio del ciclo lectivo. En este sentido, se invita a toda la comunidad a colaborar para que el 2 de marzo la escuela abra sus puertas.