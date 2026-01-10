 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Córdoba

Un episodio de tensión interrumpió una obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez

Una mujer sufrió un dolor en el pecho, lo que obligó a los actores a interrumpir su obra de teatro para permitir la asistencia médica.

10 de Enero de 2026
La función pudo reanudarse.
La función pudo reanudarse. Foto: Prensa

REDACCIÓN ELONCE

El viernes por la noche, una función de la exitosa obra Ni media palabra en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, Córdoba, se vio interrumpida por un inesperado incidente. Hacia el final del espectáculo, una espectadora sufrió un fuerte dolor en el pecho, lo que generó un momento de tensión en el teatro. Ante la situación, los actores Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez no dudaron en detener la función para permitir que la mujer recibiera atención médica de inmediato.

El personal del teatro acudió rápidamente para asistir a la espectadora, y, tras realizar las evaluaciones necesarias y descartar complicaciones mayores, la función pudo reanudarse sin mayores contratiempos, según publicó Infobae.

Una trama llena de enredos y risas

La obra Ni media palabra es una de las más destacadas del verano en Villa Carlos Paz y ha cautivado al público con su humor y dinámica en el escenario. En ella, Cabré, Martínez y Gómez interpretan a tres hombres que, en una noche aparentemente común, se ven envueltos en una serie de situaciones inesperadas que alteran por completo su rutina. La llegada de una visita sorpresiva desata una cadena de enredos y malentendidos que mantienen a la audiencia riendo sin parar.

La dirección corre por cuenta de Cabré y su flamante esposa, Rocío Pardo, quienes a poco de pasar por el altar encaran esta aventura: “Es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”, describió Pardo en declaraciones a este medio antes del estreno.

