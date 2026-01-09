Dai Fernández, novia de Nicolás Vázquez, disfruta de unas vacaciones soñadas en Miami

REDACCIÓN ELONCE
La actriz y cantante compartió en redes sociales su relajante escape en la playa, donde posó en diferentes atuendos veraniegos y reflexionó sobre su año.
Las vacaciones de Dai Fernández están siendo un verdadero descanso para su cuerpo y alma. La actriz y cantante, pareja de Nicolás Vázquez, compartió con sus seguidores una serie de imágenes de su escapada a Miami, donde se la ve disfrutando de jornadas de relax frente al mar. En sus publicaciones, luce diversos atuendos veraniegos, como bikinis, vestidos y musculosas, mientras posa sobre la arena o contempla el atardecer. “Vacaciones y unos cielos para recordar”, escribió junto a las postales de su descanso, dejando ver lo bien que la está pasando en su escape de fin de año.
La playa de Estados Unidos fue el escenario perfecto para que Fernández disfrutara de unos días de tranquilidad antes de regresar a Buenos Aires, donde continuará con el éxito de la obra "Rocky". Las imágenes muestran una Dai relajada, posando con gafas de sol, gorra y en atuendos casuales y de playa que complementan el clima cálido de su destino. Además, en los comentarios de su publicación, Vázquez tuvo un dulce gesto de amor hacia su pareja, dedicándole emojis de un corazón, una sirena y una llama de fuego, reflejando el amor y apoyo que se brindan mutuamente.
Reflexión de fin de año: un balance personal
El último día del año, Fernández se mostró reflexiva en su cuenta de Instagram, realizando un balance de su 2025 y dejando un mensaje de gratitud y esperanza para el próximo año. “Mucho por agradecer, por valorar, por abrazar. Gracias familia y amigos por acompañar y sostener el corazón en este año lleno de desafíos y aprendizajes”, compartió la actriz, mostrando su lado más íntimo y emocional.
Además, expresó un mensaje sobre la importancia de la vida compartida con quienes más se ama: “Confirmo cada vez más que la vida es mucho más hermosa cuando se comparte con los que más amamos y cuando disfrutamos de estar ahí donde podemos ser, de lo verdadero, de lo que realmente importa”. La cantante destacó también la importancia de vivir con empatía, reír y, sobre todo, amar. “No olvidemos que estamos de paso. Salud, trabajo, empatía, mucha risa y mucho amor para este 2026”, finalizó su mensaje, enviando buenos deseos para el próximo año.