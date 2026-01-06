Laurita Fernández disfruta de la temporada en Mar del Plata y contó quién la aconsejó en su nuevo noviazgo

REDACCIÓN ELONCE
La bailarina y actriz Laurita Fernández compartió en Instagram fotos de sus días en la playa en Mar del Plata, donde disfruta del verano y protagoniza una obra de teatro. Además, habló de quién la aconsejó para dar un paso importante en el amor.
La bailarina y actriz Laurita Fernández aprovechó los primeros días del 2026 para relajarse en la playa de Mar del Plata. En su cuenta de Instagram, compartió fotos luciendo una bikini roja y disfrutando de su tiempo libre con amigos y amigas. El verano la encuentra en un momento de tranquilidad, luego de haber comenzado el año con un nuevo desafío profesional: la obra La Cena de los Tontos, que se presenta en el Teatro Neptuno junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.
Este nuevo comienzo también tiene un tinte personal, ya que la bailarina atraviesa una nueva etapa sentimental tras su separación de Claudio "Peluca" Brusca en junio de 2025. Laurita comenzó una relación con el polista Matías Busquet, y este vínculo se produjo en un contexto muy distinto al de sus anteriores romances en el mundo del espectáculo. Según Laurita, el reencuentro con Matías fue fruto del tiempo y las circunstancias: "Al principio él intentó contactarme, pero no respondí. Luego de mi separación, la vida nos volvió a acercar", comentó.
La recomendación y el apoyo para iniciar la relación
En medio de esta nueva etapa, Laurita buscó el consejo de una persona de confianza antes de comenzar su relación con Matías Busquet: María Vázquez. La bailarina consultó a la esposa de Adolfo Cambiaso, conocida por su relación con el mundo del polo argentino, para obtener orientación sobre cómo encarar este nuevo vínculo. "La consideré la persona indicada para preguntarle sobre Matías, ya que sabe mucho sobre el ambiente del polo", relató Laurita, según informó Infobae.
El consejo de Vázquez fue claro y directo: "Andá para adelante". Este respaldo fue clave para que Laurita se animara a dar el paso en su vida sentimental fuera de los reflectores.
Este apoyo le permitió comenzar su relación con Matías en un contexto más privado, sin la presión mediática que a menudo acompaña a las figuras del espectáculo. Laurita parece estar viviendo una etapa más equilibrada, tanto en lo profesional como en lo personal, y disfruta de su tiempo en la playa con quienes la acompañan.