Stranger Things hizo colapsar Netflix y se registraron caídas a nivel mundial

27 de Noviembre de 2025
Miles de usuarios reportaron fallas cuando debía lanzarse el Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things. La demanda hizo colapsar los servidores y generó un error en varios países.

Netflix sufrió una caída mundial el miércoles a la noche, durante el estreno del Volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things. La situación generó frustración entre miles de usuarios en Argentina y otros países.

 

El lanzamiento estaba programado para las 22 del 26 de noviembre, pero minutos antes la plataforma comenzó a mostrar fallas generalizadas. La mayoría de los usuarios se encontró con el error NSEZ-503, acompañado del mensaje “Something went wrong”, que impidió acceder a la serie.

 

Según especialistas, este código aparece cuando los servidores no pueden procesar la cantidad de solicitudes por una sobrecarga temporal. En este caso, la enorme expectativa saturó la infraestructura de Netflix y dejó a buena parte del público sin poder ingresar, al menos durante algunos minutos.

Sitios como Down Detector registraron picos de reportes desde distintos países, con reclamos vinculados no solo a la imposibilidad de reproducir contenido, sino también a bloqueos de inicio de sesión y caídas completas del servicio.

 

Estreno en tres volúmenes

La temporada final de Stranger Things se lanzó de manera escalonada. Netflix confirmó previamente las siguientes fechas:

 

Volumen 1 (episodios 1 al 4): 26 de noviembre, a las 22.

 

Volumen 2 (episodios 5 al 7): 25 de diciembre, a las 22.

 

Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, a las 22.

Cabe destacar que las fechas están estratégicamente ubicadas en momentos festivos. En ese marco, la temporada 5 contará con ocho episodios, pero con duraciones notablemente superiores a las de entregas anteriores.

 

Millie Bobby Brown ya había anticipado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al presentar los tiempos oficiales.

