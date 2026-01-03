Romanela Amato recibió el 2026 en Paraná y deslumbró con una enteriza roja

Romanela Amato comenzó el 2026 en su ciudad natal, Paraná, y compartió distintas imágenes del inicio de año a través de sus redes sociales. La entrerriana publicó una serie de fotografías en Instagram, donde se la vio disfrutando de momentos de descanso, acompañadas por el mensaje: “Despidiendo el 2025, activando el 2026 con energía que crea, sostiene y florece”.

En las imágenes, Amato lució una malla enteriza roja y mostró escenas cotidianas de sus días en la capital entrerriana. Las publicaciones generaron numerosos comentarios y reacciones entre sus más de 22 mil seguidores, que acompañaron el inicio del nuevo año con mensajes y muestras de afecto.

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)

Romanela Amato nació el 9 de marzo de 1991 en Paraná y comenzó su carrera como modelo a los 14 años. Desde sus primeros pasos se vinculó al mundo de la moda y el arte, ámbitos en los que desarrolló una trayectoria sostenida a lo largo de los años.

Trayectoria personal y profesional

En 2006 conoció al exfutbolista Javier Saviola, con quien inició una relación que se consolidó con el tiempo. La pareja hizo pública su relación en 2007, durante el torneo de tenis Conde de Godó, donde se mostraron juntos por primera vez ante los medios.

En distintas entrevistas, Amato recordó los comienzos del vínculo y se definió como una persona reservada. “Si no hubiera dejado de ser tan retraída, tal vez no pasaba nada con Javi. Cuando nos conocimos en el boliche él me tiraba muchas preguntas y yo le contestaba de a poco. Todavía me echa en cara lo que le costó conquistarme”, relató en una oportunidad.

Durante la carrera internacional de Saviola, quien vistió las camisetas de clubes europeos como FC Barcelona y Real Madrid, Amato lo acompañó en las distintas etapas de su recorrido deportivo.

Presente en Andorra y redes sociales

Desde hace varios años, Romanela Amato reside en Andorra, donde desarrolló una nueva faceta profesional. Allí trabaja como sommelier para hoteles y bodegas, actividad que combina con su presencia activa en redes sociales.

En sus perfiles digitales comparte contenidos vinculados al mundo del vino, la moda y la vida familiar, construyendo una comunidad que sigue de cerca su día a día. Durante estas vacaciones en Paraná, ese vínculo volvió a reflejarse en la interacción constante de sus seguidores, que acompañaron cada una de las imágenes publicadas desde su ciudad de origen.

Más imágenes

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)

Romanela Amato en Paraná (foto Instagram)