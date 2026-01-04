Motos 0KM baratas y muy vendidas: cuáles fueron los cinco modelos líderes del 2025

Las motos baratas y muy vendidas consolidaron su protagonismo en el mercado argentino durante 2025, un año que cerró con cifras récord en patentamientos y un crecimiento sostenido frente al período anterior. Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 650.325 motos, lo que representó un incremento del 33% en comparación con 2024, cuando se habían registrado 486.061 unidades.

El desempeño del sector se vio reforzado por un cierre de año positivo. Durante diciembre se patentaron 60.078 motovehículos, lo que implicó una suba interanual del 20% y un crecimiento del 15% respecto de noviembre. Desde ACARA señalaron que el resultado fue consecuencia de un mercado más dinámico, con mayor disponibilidad de financiamiento y una oferta más amplia de modelos económicos.

Más financiamiento y mayor presencia de marcas chinas

Aunque las motos de origen nacional continuaron liderando el volumen de ventas, durante 2025 se observó un crecimiento sostenido de modelos de origen chino.

Estas unidades ganaron terreno gracias a propuestas más accesibles en precio, mayor variedad de cilindradas y mejoras en calidad y equipamiento, una tendencia similar a la que se registra en el mercado automotor.

En cuanto a las marcas, Honda cerró el año como líder del mercado, seguida por Motomel y Gilera. Sin embargo, el dato destacado fue el cambio en el ranking de modelos más vendidos, donde Gilera logró posicionarse en el primer lugar.

Las cinco motos más vendidas del 2025

De acuerdo con el informe de ACARA, este fue el ranking de las motos baratas y muy vendidas durante 2025, junto con sus precios de referencia:

Gilera Smash

Se ubicó como el modelo más vendido del año, con 58.402 unidades y un crecimiento del 57% respecto de 2024. La versión base tuvo un precio de $1.480.000 y contó con cinco configuraciones disponibles. Todas las variantes incorporaron motor de 110 cc y una potencia de 7,2 hp.

Honda Wave.

Honda Wave

Ocupó el segundo lugar con 56.283 unidades patentadas y una suba interanual del 18%. Se comercializó en dos versiones: con freno a tambor a $3.290.000 y con freno a disco a $3.865.000.

Keller KN110-8

El tercer puesto fue para uno de los modelos más económicos del mercado. Registró 47.944 unidades vendidas y un incremento del 51%. Se ofreció en versiones Base ($1.248.000), Full ($1.448.000) y Classic.

Motomel B110

Con 47.273 unidades patentadas, mostró una suba del 14%. Los precios fueron de $1.398.000 para la versión base con disco, $1.548.000 para la Full y $1.748.000 para la Blitz.

Corven Energy 110.

Corven Energy 110

Cerró el ranking con 37.252 unidades vendidas y un crecimiento del 11%. Se comercializó desde $1.300.000 en la versión base y hasta $1.780.000 en la Mirage.

Modelos que más crecieron en ventas

Más allá de los modelos líderes, 2025 también mostró fuertes incrementos en motos de mayor cilindrada, publicó Iprofesional. Entre las que más crecieron se destacaron la Gilera Sahel 125, con un aumento del 158%; la Bajaj Rouser, que pasó de 8 a 5.200 unidades, y la Honda XR Tornado 300, con un crecimiento superior al 600%.