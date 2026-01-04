Con una gran cartelera musical, Valle María cierra la 12º edición de la Fiesta del Sol y del Río

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta del Sol y del Río llega a su última noche en Valle María con una destacada propuesta musical, gran concurrencia y un clima ideal que acompaña el cierre de la duodécima edición en el camping municipal. Los testimonios a Elonce.
La Fiesta del Sol y del Río vive este domingo su jornada final en Valle María, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la región. El camping local fue el escenario elegido para el cierre, donde familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades disfrutaron de música en vivo, gastronomía y actividades al aire libre.
Durante la última noche, el público acompañó masivamente, aprovechando el clima cálido y el entorno natural a la vera del río. Desde temprano, se observaron familias instaladas en la arena y en las parrillas del predio, compartiendo la jornada con mates, comidas caseras y la expectativa por los shows musicales programados.
“Demasiado tranquilo, con un poquito de calor. Vinimos ayer también”, expresó una familia que disfrutaba del evento junto a un niño que jugaba en la arena, reflejando el ambiente relajado y familiar que caracterizó a esta edición.
Público local y visitantes de la región
Vecinos de Valle María destacaron la continuidad y el crecimiento de la Fiesta del Sol y del Río a lo largo de los años. “Somos de acá, está todo muy lindo y tranquilo para venir en familia. Estamos desde el viernes a la tarde y ya hemos venido en ediciones anteriores”, comentaron asistentes que aprovecharon las instalaciones del camping.
Otros resaltaron la posibilidad de reutilizar espacios comunes: “Está muy linda la zona de camping y se aprovechan las parrillas”, señalaron, valorando la organización y los servicios ofrecidos durante el evento.
La fiesta también atrajo a visitantes de otras localidades entrerrianas. Un grupo llegado desde Bovril contó que eligió la última noche para asistir y quedarse hasta el día siguiente. “Es la primera vez que venimos, es muy lindo y lo estamos disfrutando”, afirmaron mientras aguardaban los espectáculos musicales.
Música, clima ideal y balance positivo
La cartelera artística fue uno de los puntos fuertes del cierre de la Fiesta del Sol y del Río, con artistas que convocaron a un público diverso. Algunos asistentes destacaron presentaciones como las de El Brujo y Mario Pereyra, que animaron la noche y mantuvieron el clima festivo hasta altas horas.
Grupos de amigas y visitantes habituales también compartieron su experiencia. “Mejores días imposibles, hoy está espectacular”, expresó una mujer que participa por tercera vez de la celebración, remarcando el atractivo de Valle María durante el evento.
Desde Santa Fe, otros visitantes coincidieron en que esta edición superó a las anteriores. “Venimos hace varios años, nos gusta la buena onda, la música y el ambiente”, señalaron.