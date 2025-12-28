Romanela Amato disfruta de sus vacaciones en Paraná y cautivó con sus fotos en Instagram

La entrerriana Romanela Amato, esposa del exfutbolista Javier Saviola, se encuentra de vacaciones en Paraná y compartió postales familiares que generaron repercusión en redes sociales entre sus más de 22 mil seguidores.
Romanela Amato disfruta de sus vacaciones en Paraná junto a su familia y generó repercusión en redes sociales con distintas publicaciones que compartió durante su estadía en la capital entrerriana. La entrerriana, esposa del exfutbolista Javier Saviola, mostró momentos de descanso y actividades cotidianas que despertaron numerosos comentarios en Instagram, donde reúne más de 22 mil seguidores.
A través de sus últimas publicaciones, Amato compartió imágenes junto a su esposo y sus hijos, Julieta y Fabricio. Posó en bikini, tomó mate y recibió un sinnúmero de comentarios en los que se destacaron su belleza como “hija del río Paraná”.
Romanela Amato nació el 9 de marzo de 1991 en Paraná y comenzó su carrera como modelo a los 14 años. Desde temprana edad se vinculó al mundo de la moda y el arte, ámbitos en los que construyó una trayectoria sostenida a lo largo de los años.
En 2006 conoció a Javier Saviola, con quien inició una relación que se consolidó con el tiempo. En ese entonces, el exdelantero surgido de River Plate desarrollaba su carrera en Europa, donde vistió las camisetas de clubes como FC Barcelona y Real Madrid. Desde entonces, Amato acompañó a Saviola en las distintas etapas de su recorrido futbolístico.
La pareja hizo pública su relación en 2007, durante el torneo de tenis Conde de Godó, donde se mostraron juntos por primera vez ante los medios. En distintas entrevistas, Amato recordó los inicios del vínculo y se definió como una persona tímida. “Si no hubiera dejado de ser tan retraída, tal vez no pasaba nada con Javi. Cuando nos conocimos en el boliche él me tiraba muchas preguntas, y yo le contestaba de a poco. Todavía me echa en cara lo que le costó conquistarme”, contó.
Vida actual y redes sociales
Desde hace varios años, Romanela Amato reside en Andorra, donde desarrolló una nueva faceta profesional. Allí trabaja como sommellier para hoteles y bodegas, actividad que combina con su presencia en redes sociales. En ese espacio, suele compartir experiencias vinculadas al mundo del vino, además de contenidos relacionados con la moda y la vida familiar.
Su estilo cercano y sus publicaciones personales generaron una comunidad digital que sigue de cerca su día a día. Durante estas vacaciones en Paraná, ese vínculo volvió a reflejarse en la interacción de sus seguidores, que acompañaron cada una de las imágenes compartidas desde su ciudad natal.