Gustavo Costas renovó contrato con Racing hasta 2028: "Estoy muy feliz"

Gustavo Costas firmó su renovación con Racing por los próximos tres años, extendiendo su contrato hasta diciembre de 2028. El DT expresó su felicidad y ambición para el futuro.
A pocos días del brindis de fin de año, Racing recibió una excelente noticia: Gustavo Costas firmó su renovación de contrato con el club por tres años más, hasta diciembre de 2028. El entrenador extendió su vínculo con La Academia, asegurando su continuidad al mando del primer equipo. La firma se produjo en una ceremonia en la que estuvieron presentes el presidente Diego Milito, el director deportivo Sebastián Saja, y los hijos de Costas, Gonzalo y Federico, quienes también forman parte del cuerpo técnico. "Seguimos todos juntos, seguimos por todo", expresó el club en sus redes sociales, celebrando la extensión del contrato del DT.
Costas, quien llegó a Racing con el objetivo de devolver al equipo a lo más alto del fútbol argentino, se mostró muy feliz con la renovación. En declaraciones al sitio oficial del club, destacó: "Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club". Además, aseguró que no se conforma con lo logrado hasta ahora y que siempre apuntarán a lo máximo. "Jamás nos vamos a conformar, siempre tenemos que apuntar a lo máximo", afirmó, dejando claro su compromiso y ambición para los próximos años, indicó TyC Sports.
El presidente de Racing, Diego Milito, también se refirió a la renovación de Costas y destacó la consolidación del proyecto futbolístico iniciado con el entrenador. "Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente", señaló Milito, quien subrayó que Costas ha realizado un gran trabajo y que el club quiere seguir afianzando ese proceso en los próximos tres años. La renovación de contrato de Costas no solo representa una apuesta a la continuidad, sino también una garantía de estabilidad para el futuro del equipo.