Once personas fallecieron tras choque fatal entre dos camionetas en Brasil

Un trágico choque entre dos vehículos en la BR-101, en Bahía, dejó 11 muertos, entre ellos dos niños pequeños y una mujer embarazada. Se investiga un intento de sobrepaso.
Once personas fallecieron tras choque fatal entre dos camionetas de Brasil. Un fatal accidente ocurrió este sábado en la ruta federal BR-101, a la altura de la ciudad de Mucurí, en el estado de Bahía. Un choque frontal entre dos vehículos, una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló, dejó como saldo al menos 11 muertos, entre ellos dos niños, de dos y cuatro años, y una mujer embarazada. El impacto fue tan violento que ambos vehículos se incendiaron de inmediato, complicando las labores de rescate y dejando el tramo de la ruta completamente interrumpido durante varias horas.
El accidente ocurrió en el kilómetro 953,6 de la BR-101, cerca del límite con el estado de Espírito Santo, en el extremo sur de Bahía. Según informes de las autoridades, diez personas murieron en el lugar del accidente debido al impacto, mientras que una undécima víctima, que fue trasladada a un centro médico, falleció horas más tarde a causa de las graves heridas sufridas. Los cuerpos de las víctimas, algunos completamente calcinados, fueron sometidos a pruebas de ADN para su identificación, dado el estado en que quedaron tras el incendio, indicó Clarín.
Investigación sobre un posible intento de sobrepaso indebido
La Policía Federal de Caminos (PRF) se encuentra investigando las causas del trágico choque. La principal hipótesis que se maneja es que el accidente habría sido provocado por un intento de sobrepaso indebido por parte de uno de los conductores, lo que resultó en el impacto frontal. Medios locales informaron que varias de las víctimas formaban parte de un mismo grupo familiar y que la tragedia ha causado una gran conmoción en la región de Mucurí y alrededores. A raíz del siniestro, los bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad trabajaron intensamente en el lugar para controlar el incendio y realizar las tareas de rescate.
El choque y posterior incendio obligaron a cerrar por completo el tramo afectado de la BR-101 durante varias horas. El operativo de remoción y peritaje duró hasta que finalmente se despejó la ruta, lo que permitió la reactivación del tráfico. La identidad de las víctimas no fueron reveladas de inmediato, aunque se ha confirmado que varias de ellas eran personas que viajaban en la misma familia, lo que sumó aún más dolor a la tragedia.
Sobreviviente en estado grave y medidas de seguridad en la BR-101
Entre los involucrados en el choque, se reportó que una persona sobrevivió al impacto, aunque su estado es grave y permanece internada en un hospital local. Las autoridades han expresado su preocupación por la seguridad en la BR-101, una de las principales arterias del país, que ha sido escenario de varios accidentes en los últimos años. Los operativos de seguridad y los controles en las rutas brasileñas han sido un tema recurrente, y este siniestro subraya la importancia de reforzar las medidas preventivas y educativas sobre la conducción segura.