De qué trata la nueva miniserie argentina que lidera el ranking de lo más visto en Netflix

REDACCIÓN ELONCE
Estrenada el 1° de enero de 2026, “El tiempo de las moscas” se convierte en un éxito rotundo, superando incluso a “Stranger Things” en visualizaciones. Suspenso, drama y amistad en una historia sobre segundas oportunidades.
Desde su estreno el 1° de enero de 2026, "El tiempo de las moscas" ha logrado captar la atención del público argentino y de toda América Latina, convirtiéndose en lo más visto de Netflix. La miniserie, que mezcla drama, criminalidad y suspenso, ha logrado superar incluso a fenómenos globales como “Stranger Things”, que hasta ahora dominaba la plataforma.
Esta producción argentina está basada en las novelas Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022) de Claudia Piñeiro, cuyas tramas se entrelazan para dar forma a una historia poderosa y compleja, centrada en las protagonistas femeninas. La serie ha sido aclamada por su originalidad y su enfoque en temas universales, presentados desde una perspectiva local.
Una trama intrigante que explora la reintegración social y la amistad
"El tiempo de las moscas" sigue a dos mujeres que se conocieron en prisión y que, tras cumplir sus condenas, intentan rehacer sus vidas fuera del penal. Ambas se lanzan a un negocio de fumigación, pero lo que parecía una oportunidad de reintegración rápidamente se convierte en una pesadilla. Tras aceptar un encargo aparentemente sencillo, las protagonistas descubren que han sido engañadas, lo que las lleva a convertirse en investigadoras improvisadas en busca de la verdad.
La trama no solo gira en torno al suspenso y los peligros que enfrentan las protagonistas, sino que también pone de relieve la amistad, la resiliencia y las segundas oportunidades.
El elenco de “El tiempo de las moscas”
La serie cuenta con un elenco encabezado por dos grandes figuras de la televisión argentina: Peterson y Dupláa, quienes interpretan a Inés y Mariana “La Manca” Suárez, respectivamente. Ambos personajes son el corazón de la historia, cuyas complejidades y matices son interpretados magistralmente por las actrices.
El reparto también incluye a Valeria Lois como Susana Bonar, quien aporta un toque clave a la trama. Además, participan en papeles secundarios Osqui Guzmán como Rody, Jimena Anganuzzi como Trinidad “Trini”, y Diego Velázquez como Ricardo “Ricky” Donato, entre otros. La serie también cuenta con la participación especial de Diego Cremonesi, quien aporta un giro inesperado a la historia.
Una dirección innovadora que atrapa al espectador
Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, es una serie que explora, a través de la comedia y el drama, las dificultades de las mujeres que intentan encontrar su lugar en una sociedad que las ha marcado. Los guionistas Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich se encargan de crear diálogos agudos que reflejan la lucha por la reintegración y las relaciones interpersonales.