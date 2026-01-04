Muerte dudosa en Lucas González: la familia pidió autopsia y exige respuestas

Una muerte dudosa ocurrida en la vía pública de Lucas González generó fuertes cuestionamientos al procedimiento inicial. La familia de la mujer fallecida no aceptó el diagnóstico de muerte natural y solicitó una autopsia judicial en Oro Verde.
Una muerte dudosa mantiene en vilo a la comunidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, luego del fallecimiento de una mujer de 37 años que fue hallada desvanecida en la vía pública durante la madrugada del sábado. Aunque inicialmente se informó que se trató de una muerte natural, la familia expresó serias dudas y reclamó una investigación más profunda.
Según el parte oficial de la Policía, minutos antes de las 6:00 del sábado la Comisaría de Lucas González tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico, de la presencia de una mujer tendida en la calle Maximino Enrique, aparentemente en estado de desvanecimiento. Al arribar al lugar, el personal policial corroboró la situación y solicitó una ambulancia.
La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa de Lucas González, donde pese a los intentos médicos, se produjo su deceso poco después. El hecho fue comunicado a la Fiscalía de Nogoyá para la intervención correspondiente.
Diagnóstico inicial y entrega del cuerpo
El informe elaborado por el médico policial indicó que la mujer había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio, calificando el hecho como una muerte natural. De acuerdo con ese parte, no se habrían detectado signos de violencia ni intervención de terceros.
Con base en ese diagnóstico, la fiscal Maite Burruchaga, a cargo de la Unidad Fiscal de Nogoyá, dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su correspondiente sepelio. Sin embargo, la versión oficial no logró despejar las dudas de los allegados a la víctima.
La mujer fue identificada como Mariela Natalí Reynoso, y con el correr de las horas comenzaron a circular mensajes en redes sociales reclamando justicia y mayor claridad sobre las circunstancias de su muerte.
La familia denuncia una muerte dudosa
Graciela Reynoso, hermana de la víctima, se presentó formalmente en la Fiscalía de Nogoyá para denunciar lo que considera una muerte dudosa. En su exposición dejó asentado que la familia no recibió información clara en las primeras horas posteriores al hecho.
Según expresó, el cuerpo de su hermana presentaba golpes visibles en la zona frontal de la cabeza y en ambas rodillas, lesiones que, a su entender, no fueron debidamente explicadas por el diagnóstico médico inicial. Estas observaciones reforzaron la desconfianza de los familiares.
Con el patrocinio del abogado Luis Hanneman, la familia también radicó una denuncia en sede policial, manifestando su desacuerdo con la calificación de muerte natural y solicitando que se investigue el caso con mayor profundidad.
Autopsia judicial en Oro Verde
Ante el pedido de los familiares y por disposición de la fiscal actuante, la Policía de Nogoyá informó en las últimas horas del sábado que se ordenó la realización de una autopsia judicial para determinar las causas precisas del fallecimiento.
El cuerpo de Mariela Reynoso fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde especialistas forenses llevarán adelante los estudios correspondientes para establecer si efectivamente se trató de una muerte natural o si existieron otras circunstancias, señaló FM Estación Plus Crespo.
Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, la investigación continúa en etapa preliminar. La familia insiste en que se esclarezca la verdad y que la muerte dudosa de Mariela no quede impune.