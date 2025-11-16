Rocío Pardo rompió el silencio sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré

Rocío Pardo habló sobre su relación con Nicolás Cabré, los preparativos para su boda en Córdoba, y respondió sobre la posibilidad de agrandar la familia con el actor.
Rocío Pardo se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida. La bailarina y actriz, que está a punto de casarse con Nicolás Cabré, rompió el silencio y habló sobre su relación con el actor y la posibilidad de agrandar la familia. En una profunda charla con Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), Rocío compartió detalles de su vida personal, los preparativos de su boda en Córdoba y, como era de esperarse, tocó el tema de la maternidad.
Con el casamiento programado para dentro de pocos meses, Rocío expresó su felicidad al compartir este momento con Cabré. "Sí, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato", dijo, dejando en claro que, a pesar de las dudas que pueden surgir en una relación, ellos están comprometidos con el futuro. También, la actriz mencionó que los planes de matrimonio han ido tomando una dimensión mayor a la que inicialmente imaginaron. "Empezó siendo una boda sencilla, queríamos eso, pero después la gente nos quería regalar cosas. De pronto es un re casamiento", contó entre risas.
El evento, que originalmente iba a ser algo íntimo y pequeño, terminará siendo una ceremonia para 100 personas, de las cuales 60 son familiares de la novia. En medio de los preparativos, Rocío también compartió un momento especial con Rufina, la hija que Nicolás Cabré tiene con Eugenia "la China" Suárez. "Fuimos juntas a probarme el vestido. Ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Fue sorpresa para las dos", explicó con entusiasmo, detallando la complicidad y el cariño en ese momento tan especial.
El futuro y los planes de familia
En cuanto a la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré, una pregunta que muchos se hacen tras su casamiento, Rocío Pardo no dudó en dar su respuesta. "Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa. No quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras", expresó, dejando entrever que, aunque no buscan un hijo en este momento, tampoco lo descartan en el futuro.
Con una sonrisa y mucha sinceridad, Rocío explicó que actualmente se sienten felices con la familia que han formado, pero no sabe qué les deparará el destino. Esta postura abierta y sincera la hace más cercana a sus seguidores, quienes se sienten identificados con sus pensamientos sobre la maternidad. “Hoy estamos bien así”, concluyó, dando a entender que, en este momento de su vida, la pareja está enfocada en disfrutar lo que tienen, sin apresurarse a tomar decisiones sobre el futuro.
La boda soñada en Córdoba y el futuro en pareja
Además de hablar sobre la maternidad, Rocío Pardo se mostró muy entusiasmada por su boda, que se celebrará en Córdoba, en un evento íntimo y rodeado de sus seres más cercanos. La actriz y bailarina reconoció que, aunque en un principio soñaba con una celebración sencilla, el amor y los gestos de cariño de la gente hicieron que el evento fuera mucho más grande de lo que habían planeado. Sin embargo, aclaró que la esencia del matrimonio será mantener la intimidad y la cercanía, algo que han trabajado mucho con Nicolás para que sea un día único.
Por otro lado, Rocío también se refirió a la relación con Rufina, la hija de Nicolás, a quien considera una parte fundamental de su vida. La cercanía entre las dos se refleja en los pequeños detalles, como cuando ambas compartieron la experiencia de la elección del vestido de novia. La felicidad de Rocío Pardo es palpable y su relación con Cabré, que comenzó con rumores y especulaciones, ahora es una de las más estables y admiradas del mundo del espectáculo. (Con información de La Once Diez y Ciudad Magazine)