Publicaron el primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2": vea el avance

La icónica Miranda Priestly regresa a la gran pantalla casi dos décadas después del estreno de "El diablo viste a la moda". El primer adelanto promete revivir la tensión y el lujo del original, con Meryl Streep y Anne Hathaway retomando sus papeles emblemáticos. La fecha de estreno.
Tráiler de El diablo viste a la moda 2. La icónica Miranda Priestly ha vuelto a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de "El diablo viste a la moda" (2006), 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de su esperada secuela, "The Devil Wears Prada 2" (El diablo viste a la moda 2).
El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.
Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.
Lo que se sabe por el momento de la trama es que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.
¡CINÉFILOS! Tenemos el PRIMER AVANCE de El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2), cinta que tendrá el regreso de Anne Hathaway y Meryl Streep como Andy Sachs y Miranda Priestly 👠 pic.twitter.com/E1rW6uigCw— Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) November 12, 2025
En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios, describe la premisa que Variety adelantó meses atrás.
El diablo viste a la moda, comedia basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, se estrenó en 2006.
El largometraje fue dirigido por David Frankel y trascendió como un referente de la cultura pop gracias a su retrato del mundo editorial de la moda, sus frases memorables y la ácida química de su trío protagonista.
El éxito de la película original le valió a Streep una nominación al Óscar como mejor actriz y consolidó a Hathaway como una de las estrellas emergentes de Hollywood.
El regreso de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y el 30 de abril en América Latina.