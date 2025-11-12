 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Publicaron el primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2": vea el avance

La icónica Miranda Priestly regresa a la gran pantalla casi dos décadas después del estreno de "El diablo viste a la moda". El primer adelanto promete revivir la tensión y el lujo del original, con Meryl Streep y Anne Hathaway retomando sus papeles emblemáticos. La fecha de estreno.

12 de Noviembre de 2025
 Meryl Streep y Anne Hathaway se reunirán para hacer sus personajes emblemáticos.
 Meryl Streep y Anne Hathaway se reunirán para hacer sus personajes emblemáticos.

La icónica Miranda Priestly regresa a la gran pantalla casi dos décadas después del estreno de "El diablo viste a la moda". El primer adelanto promete revivir la tensión y el lujo del original, con Meryl Streep y Anne Hathaway retomando sus papeles emblemáticos. La fecha de estreno.

Tráiler de El diablo viste a la moda 2. La icónica Miranda Priestly ha vuelto a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de "El diablo viste a la moda" (2006), 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de su esperada secuela, "The Devil Wears Prada 2" (El diablo viste a la moda 2).

 

El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.

 

Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

 

Lo que se sabe por el momento de la trama es que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.

En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios, describe la premisa que Variety adelantó meses atrás.

 

El diablo viste a la moda, comedia basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, se estrenó en 2006.

El largometraje fue dirigido por David Frankel y trascendió como un referente de la cultura pop gracias a su retrato del mundo editorial de la moda, sus frases memorables y la ácida química de su trío protagonista.

 

El éxito de la película original le valió a Streep una nominación al Óscar como mejor actriz y consolidó a Hathaway como una de las estrellas emergentes de Hollywood.

 

El regreso de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y el 30 de abril en América Latina.

Temas:

El diablo viste a la moda Hollywood Meryl Streep Anne Hathaway estreno Cine tráiler
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso