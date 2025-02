Por qué viajó Emilia Attias a Israel y qué hizo allí

Emilia Attias es muy popular en Israel, desde que Casi Ángeles fue un furor, entre los años 2007 y 2010. Visitó el país en varias oportunidades y esta vez viajó para trabajar como DJ, aunque aprovechó para interiorizarse con lo que está ocurriendo allí a partir del conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Emilia Attias en Israel. Elonce

Visitó los túneles donde retuvieron a los secuestrados y se reunió con los familiares Se emocionó al recorrer la ciudad e interiorizarse sobre las tristes historias de la gente.

“Hola, Israel. ¡Nuevamente acá después de algunos años! Me hace muy feliz volver a verlos. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y tanto amor. ¡Nos vamos a divertir mucho! Estar cerca de ustedes en estos momentos no me es indiferente como ser humano. Especialmente en esta semana tan especial”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos y videos de sus recorridas.

Emilia Attias. Instagram

“Fue un día muy especial”

“No tengo palabras para describir lo que fue escuchar todas las historias que hoy escuché. Ustedes no están solos”, afirmó la actriz, que ingresó a una réplica que hicieron de los túneles donde los terroristas tienen a los rehenes. “¿Los túneles donde están tienen este tamaño real?”, preguntó asombrada, por lo chicos que son. “Son más pequeños. Duermen y viven ahí”, respondió la guía.

El día especial de Emilia Attias. Instagram

“Hoy fue un día muy especial acá en Israel. Muy movilizante. Lo más importante que puedo hacer en estos días, como ser humano, es acompañarlos. Valido cada causa como razón suficiente para escucharnos. Y encontrar soluciones. Hay maneras que no pueden justificarse. Ni ignorarse. No”, sostuvo Emilia Attias.

Emilia Attias en Israel. Elonce

Más noticias