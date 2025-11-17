“Pity” Álvarez reprogramó su regreso a los escenarios y confirmó un show en el centro del país

REDACCIÓN ELONCE
Cristian "Pity" Álvarez aclaró por qué su show no será en Vélez ni en el Estadio Único y advirtió sobre la venta de entradas truchas.
Cristian "Pity" Álvarez, el emblemático exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, sorprendió a sus seguidores con un nuevo video en su cuenta de Instagram, donde dio detalles sobre su regreso a los escenarios. El músico había anunciado previamente una serie de conciertos en Vélez Sarsfield y en el Estadio Único de La Plata, pero por una serie de imprevistos, esas fechas se cancelaron. "Había algunos problemitas, pero ya pasaron", afirmó el artista, sin entrar en detalles sobre los obstáculos que impidieron que estos eventos se llevaran a cabo.
El regreso de Pity estaba inicialmente previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero debido a problemas logísticos y de permisos, el show no se realizará en ese icónico estadio. En cuanto al Estadio Único, el cantante explicó que tampoco pudo concretarse allí el evento, a pesar de los esfuerzos de algunas personas. "Una persona puso muchos h... ahí para que se haga el concierto, pero no pudo ser", comentó.
Cambio de planes: Córdoba como nuevo destino
A raíz de estos imprevistos, Pity tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores: el show se mudará al estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. "Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?", dijo el músico, destacando la importancia de mantener su regreso a los escenarios lo más pronto posible. Este cambio de escenario marca un giro en los planes de la gira. El nuevo show está confirmado para el 20 de diciembre.
Advertencia sobre entradas falsas: "No caigan en la trampa".
En su mensaje, Pity aprovechó para alertar a sus seguidores sobre la venta de entradas falsas. "Ya comenzaron a aparecer un par de pillos que están ofreciendo entradas anticipadas truchas para el show frustrado en Vélez", aseguró el ex Viejas Locas. Para evitar que sus fans sean estafados, pidió que no cayeran en la trampa de estos revendedores. Asimismo, adelantó que en los próximos días se confirmará la ticketera oficial que habilitará la venta de las entradas para el evento en Córdoba. "En breve se van a poder comprar las entradas originales, no se dejen engañar", finalizó el cantante.