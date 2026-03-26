Participante de Gran Hermano abandonó la casa por decisión propia

La participante Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia y puso fin a su participación en el reality, por lo que, la salida se produjo sin instancia de eliminación y respondió a una decisión personal de la jugadora.

Esta determinación generó un cambio en la dinámica interna de la casa.

“Hice todo el esfuerzo para poder seguir, estoy feliz de ser parte de esto y de la forma que nos cuidaste. Los quiero a todos. Gracias por compartir y por la oportunidad”, expresó al momento de despedirse de sus compañeros, muy conmovida.

Finalmente, la participante cerró así su paso por el ciclo en medio de un contexto que impactó en la convivencia del grupo y en su vida. Semanas atrás, la oriunda del Congo había sido víctima de racismo por parte de Carmiña, participante de Paraguay, que finalmente fue expulsada de la casa de Gran Hermano por sus dichos.

La salida de Mavinga modificó el desarrollo del juego, ya que la casa perdió a uno de sus integrantes sin intervención del voto del público, aunque, el reality continúa con normalidad tras su partida.

Por su parte, Gran Hermano también se despidió de la jugadora con unas sentidas palabras: “Sos una gran jugadora pero además fuiste y sos una excelente persona. Te voy a extrañar mucho”.