El audaz look de Nancy Dupláa que combinó sastrería y encaje

La actriz sorprendió con un traje rojo burdeos con brillos y un body lencero durante su paso por un programa televisivo. El estilismo combinó sastrería, transparencias y accesorios metalizados que marcaron tendencia.
La actriz Nancy Dupláa causó impacto en la pantalla chica al reaparecer con un look de fuerte impronta fashion. Fue durante su participación en el programa Las chicas de la culpa, donde eligió una combinación que reunió sastrería, brillos y lencería, tres de los ejes que dominaron la moda durante el año y se potenciaron en la temporada de fiestas.
Dupláa lució un traje pantalón rojo burdeos con brillos, firmado por la diseñadora Cynthia Martos. El conjunto estuvo compuesto por un saco con hombreras marcadas y un pantalón recto, una apuesta clásica de la sastrería que se renovó a partir del color y el efecto luminoso de la tela.
Sastrería, transparencias y detalles de lujo
Para completar el outfit, la actriz sumó un body lencero al tono, con escote en V, transparencias y detalles de encaje, que aportaron un contraste sensual al conjunto estructurado. La elección reforzó una tendencia que combina prendas de inspiración íntima con piezas formales, logrando un equilibrio entre elegancia y audacia.
En cuanto a los accesorios, Dupláa optó por botas plateadas metalizadas, con taco chupete y punta fina, además de anteojos de lectura en la misma gama cromática del look. El estilismo general estuvo a cargo de su amiga y asesora de imagen, Carolina Marafioti.
Maquillaje y peinado
El maquillaje, realizado por Sochi Herrera, incluyó delineado marcado, sombras plateadas con brillo, máscara de pestañas, rubor y labios en tonos rosados. El peinado acompañó la propuesta con el cabello suelto, raya al medio y ondas suaves, completando una imagen sofisticada y actual, difundió Todo Noticias.
Campaña junto a su hija
Semanas atrás, la actriz también había sido noticia al protagonizar una campaña de moda junto a su hija Morena Echarri, para la diseñadora Cynthia Martos. Madre e hija posaron con looks en total black y en una segunda tanda lucieron batas negras de satén bordadas, en una propuesta que fue celebrada en redes sociales.