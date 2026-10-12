Murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, murió a los 34 años, según informó el medio The Independent. La noticia fue comunicada por su representante, quien destacó su trayectoria artística y su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie protagonizada por Bryan Cranston, donde interpretó al hijo de Walter White. Formó parte de 56 episodios emitidos entre 2008 y 2013, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la producción de AMC.

El actor tenía parálisis cerebral, una condición que afecta el movimiento y la coordinación muscular. La causa de su fallecimiento no fue informada inicialmente, por lo que no corresponde vincular su muerte con esa condición.

Su trayectoria después de Breaking Bad

La muerte de RJ Mitte fue confirmada este lunes 12 de octubre por sus representantes. El actor falleció en Brownsville, Texas, y su familia solicitó privacidad.

Tras su participación en Breaking Bad, Mitte continuó trabajando en televisión y cine. Tuvo un papel recurrente en la tercera temporada de Switched at Birth y participó en producciones como Dixieland, Robot Chicken, Triumph y The Guardians of Justice.

Su carrera también estuvo marcada por el activismo. Mitte utilizó su reconocimiento público para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual y colaboró con organizaciones dedicadas a la inclusión, detalló The Independent.

El comunicado de sus representantes

En un comunicado difundido por Deadline, sus representantes expresaron su profunda tristeza por la muerte del actor, a quien recordaron por su trabajo artístico, su actividad filantrópica y su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

Su interpretación de Walter Jr., también conocido como Flynn, fue uno de los papeles centrales de su carrera. El personaje compartía con el actor la condición de parálisis cerebral, una circunstancia que contribuyó a dar visibilidad a la discapacidad en una de las series televisivas más reconocidas de su generación.

La noticia generó numerosas expresiones de pesar entre seguidores de la producción y admiradores del actor. Mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento, sus representantes no habían comunicado oficialmente una causa de muerte.