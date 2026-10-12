Encontraron filmaciones inéditas de Los Redondos que estuvieron ocultas durante 40 años

Encontraron filmaciones inéditas de Los Redondos que permanecieron guardadas durante 40 años en el altillo de una antigua casona de San Miguel, provincia de Buenos Aires. El material muestra imágenes de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota realizado el 28 de diciembre de 1985 en el boliche Palladium, uno de los espacios emblemáticos de la escena musical porteña.

El descubrimiento fue realizado por un grupo de cineastas que trabaja en Buscando a Patricio Rey, un documental dedicado a reconstruir distintos momentos de la historia de la banda liderada por Carlos “Indio” Solari. Las grabaciones fueron restauradas en resolución 4K y parte del contenido ya se conoció mediante un adelanto de la producción.

Las imágenes constituyen un registro de una etapa poco documentada del grupo, cuando todavía se presentaba en espacios relativamente pequeños, antes de convertirse en uno de los fenómenos más convocantes del rock argentino.

Cómo se grabaron las imágenes inéditas de Los Redondos

La historia de las cintas comenzó en 1985, cuando un grupo de estudiantes de cine se acercó a los integrantes de Los Redondos con la propuesta de realizar un videoclip.

El proyecto estaba vinculado con la canción Criminal Mambo y contó con la participación del propio Indio Solari en la elaboración del guion. Aunque la producción comenzó con algunas escenas filmadas en un estudio de Buenos Aires, nunca llegó a completarse.

Sin embargo, los realizadores tuvieron la oportunidad de asistir a un recital de la banda en Palladium, ubicado en Reconquista 945. Allí utilizaron una cámara Súper 8 para registrar momentos previos al espectáculo, escenas detrás del escenario y fragmentos de la presentación.

Las cintas aparecieron después de cuatro décadas

Con el paso de los años, las grabaciones quedaron almacenadas en cajas y su paradero se perdió. Finalmente, fueron encontradas en el altillo de una casona de San Miguel, donde habían permanecido durante aproximadamente cuatro décadas.

El hallazgo permitió recuperar imágenes de los primeros años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una época de la que existen pocos registros audiovisuales de buena calidad.

Buscando a Patricio Rey Teaser

Para preservar el material, los rollos originales fueron enviados a un laboratorio especializado de Madrid, España. Allí se realizó un proceso de digitalización mediante un escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K, que permitió recuperar detalles de las filmaciones.

Cómo recuperaron el sonido del recital

Uno de los principales desafíos fue que las imágenes originales habían sido filmadas sin sonido. Para reconstruir la presentación, los responsables del documental recurrieron al audio de consola registrado durante aquel recital.

Mediante un trabajo de sincronización, consiguieron combinar las imágenes restauradas con el sonido de la actuación, lo que permitió recuperar parte de la experiencia de aquel espectáculo de diciembre de 1985.

El resultado será incluido en Buscando a Patricio Rey, una producción que busca rescatar momentos de la trayectoria de Los Redondos y acercar al público material audiovisual que hasta ahora permanecía fuera de circulación.

El descubrimiento representa un aporte a la memoria del rock nacional, al recuperar escenas de una banda que marcó a varias generaciones y cuya historia continúa despertando interés entre sus seguidores.