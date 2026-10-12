Crece el río Paraná: la apertura de compuertas en Yacyretá impactará en Entre Ríos en las próximas semanas

El río Paraná registrará una crecida progresiva frente a las costas de Entre Ríos durante las próximas semanas, en un contexto de mayores caudales provenientes de la cuenca alta. La Central Hidroeléctrica Yacyretá inició este lunes la apertura de las compuertas de su vertedero principal para regular el volumen de agua y atenuar los efectos del incremento.

Según informó la entidad, el caudal que ingresa a la represa ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo y podría continuar aumentando durante los próximos días. La situación responde a las intensas precipitaciones registradas en las cuencas de los ríos Paraná e Iguazú y a mayores descargas de centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

El incremento del nivel del río tendrá un impacto gradual sobre los puertos entrerrianos, con un desfase estimado de entre 7 y 14 días. La onda de crecida llegará amortiguada a localidades como La Paz, Paraná, Diamante y Victoria, debido a las características del recorrido fluvial.

Qué zonas de Entre Ríos podrían verse afectadas

El principal efecto esperado será el anegamiento progresivo de zonas bajas, islas y malezales cercanos al cauce del río Paraná. Estas áreas suelen ser las primeras en experimentar las consecuencias de los incrementos de caudal.

Ante este escenario, se recomienda a los productores ganaderos que mantienen hacienda en sectores insulares anticipar posibles movimientos de animales hacia terrenos más elevados, con el objetivo de evitar inconvenientes cuando avance el agua.

Por el momento, no se prevén evacuaciones en zonas urbanas en el corto plazo, aunque la evolución dependerá del comportamiento de los caudales y de las condiciones meteorológicas en la cuenca durante los próximos días.

Por qué Yacyretá abrió las compuertas

Desde la Central Hidroeléctrica Yacyretá explicaron que la apertura de las compuertas constituye una maniobra de regulación ante el mayor ingreso de agua proveniente de los tramos superiores del río.

La entidad aclaró que estas operaciones no originan la crecida, sino que buscan administrar los caudales y reducir sus efectos aguas abajo, en un escenario de precipitaciones importantes y aumento de las descargas de otras centrales.

El área de Hidrología continuará con el monitoreo permanente de la evolución del Paraná y difundirá información oficial sobre posibles cambios en los niveles.