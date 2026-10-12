Entre Ríos participó en la evaluación de planes de estudio para la formación docente

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos participó de las jornadas de trabajo de la Comisión Federal de Evaluación de la Validez Nacional de Títulos de Formación Docente (Cofev), donde representantes de distintas provincias avanzaron en la definición de criterios comunes para evaluar los planes de estudio de las carreras docentes.

En representación de Entre Ríos asistió el vocal del CGE y referente provincial, Damián Schmidt, quien participó del análisis de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ), documentos que establecen los contenidos y la organización de las carreras de formación docente.

El encuentro también contó con la presencia del director del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), Gustavo Sánchez, y del coordinador de la Cofev, Alejandro Bordenave. Durante las jornadas se incorporaron nuevos representantes de Entre Ríos y Formosa al espacio federal.

Criterios comunes para evaluar la formación docente

Uno de los principales objetivos de las reuniones fue establecer pautas compartidas para analizar los planes de estudio, teniendo en cuenta tanto las normativas nacionales como las necesidades educativas de cada provincia.

Los participantes abordaron los lineamientos de las resoluciones 476/24 y 479/26 del Consejo Federal de Educación, relacionadas con la organización de los diseños curriculares y los procedimientos para obtener la validez nacional de los títulos docentes.

También se destacó la importancia de mejorar el intercambio entre las jurisdicciones para unificar criterios de evaluación, sin dejar de considerar las particularidades de cada territorio.

Elaboración de informes y próximos pasos

Durante las jornadas se trabajó en la preparación de informes técnicos y dictámenes, con el propósito de que las observaciones sobre los planes de estudio sean claras, precisas y estén debidamente fundamentadas.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Cofev y el Área Curricular del Instituto Nacional de Formación Docente, mediante espacios de consulta que permitan acompañar los procesos de evaluación.

Finalmente, los representantes acordaron avanzar en la elaboración de un documento que reúna los criterios comunes de evaluación, diferenciando aquellos destinados al funcionamiento interno de la Comisión de los que podrán ser compartidos con las provincias.

La participación de Entre Ríos formó parte de este proceso de articulación federal orientado a revisar las propuestas de formación docente y establecer pautas compartidas para el reconocimiento nacional de los títulos.