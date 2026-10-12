Una entrerriana sueña con ingresar al Teatro Colón y pide ayuda para comprar una flauta profesional

La joven entrerriana Delfina Díaz Brau, de 22 años, fue seleccionada como becaria del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr) para participar de una presentación junto a la Orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC). La flautista, oriunda de Concepción del Uruguay, también impulsa una campaña solidaria para adquirir un instrumento profesional que le permita continuar desarrollando su carrera musical.

Delfina integra la Orquesta Escuela “Río de los Pájaros” de Concepción del Uruguay y fue elegida para representar a SOIJAr en el concierto de cierre de la temporada orquestal, previsto para el jueves 26 de noviembre en la Sala Ballena Azul del Palacio Libertad, en Buenos Aires, publicó ElEntreRíos.

La oportunidad surgió a partir de un convenio entre la Fundación SOIJAr y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. El acuerdo permitirá que los becarios accedan a experiencias de formación orquestal y, desde el ciclo 2027, a la posibilidad de obtener una titulación académica.

Una vida dedicada a la música

Delfina comenzó a estudiar flauta traversa cuando tenía apenas siete años. Desde entonces, dedicó 15 años a su formación musical y actualmente busca dar un nuevo paso hacia su profesionalización.

Uno de sus principales objetivos es audicionar para ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y continuar perfeccionándose como intérprete. Sin embargo, para avanzar en su carrera necesita adquirir una flauta profesional, cuyo valor ronda los 8.000 dólares.

Con el acompañamiento de familiares y vecinos, la joven logró reunir hasta el momento unos 3.000 dólares, por lo que todavía necesita aproximadamente 5.000 dólares para alcanzar el monto requerido.

El pedido solidario de Delfina

A través de sus redes sociales, la joven compartió un mensaje para dar a conocer su situación y solicitar colaboración a quienes puedan ayudarla.

“Hola! Mi nombre es Delfina, tengo 22 años y soy flautista. Necesito de tu colaboración para poder comprarme una flauta profesional”, expresó.

En su publicación, explicó la importancia que tendría contar con un instrumento adecuado para continuar su formación. “Después de tantos años dedicándome a la música, tener un instrumento profesional sería un paso enorme para poder seguir creciendo”, manifestó.

También destacó que cualquier colaboración puede contribuir a alcanzar su objetivo: “Cada aporte, por mas pequeño que sea me ayuda muchísimo a acercarme a esta meta. Si no podes colaborar, compartir este video también me ayuda un montón para que llegue a más personas”, señaló.

Cómo colaborar con la joven entrerriana

Quienes deseen acompañar a Delfina en su objetivo de adquirir una flauta profesional pueden realizar aportes económicos a través de los siguientes medios:

Mercado Pago: flautadelfi

Banco Galicia: GOLF.CABO.BLOQUE

Instagram: @delfina.db

La joven también invitó a compartir su campaña en redes sociales para ampliar su difusión y llegar a más personas que puedan colaborar.

Una oportunidad para continuar creciendo

La Fundación SOIJAr, creada en 2004 en Chascomús, trabaja para promover la inclusión social, educativa y cultural mediante la música y el desarrollo de orquestas infantiles y juveniles.

La selección de Delfina para participar de una experiencia junto a la orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón representó un nuevo paso en su trayectoria artística.

Mientras se prepara para el concierto de noviembre, la flautista entrerriana continúa con su campaña solidaria, con la expectativa de reunir los fondos necesarios para adquirir el instrumento que necesita y seguir avanzando en su formación profesional.