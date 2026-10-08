Organizan un bingo solidario para ayudar a Lucio Urquiza, un joven que lucha contra el cáncer

REDACCIÓN ELONCE
Lucio Urquiza atraviesa un tratamiento oncológico y necesita ayuda para afrontar gastos médicos, medicamentos y traslados. Su familia organiza un matebingo solidario este domingo 11 de octubre, desde las 14, en el Club Peñarol de Paraná.
Un bingo solidario para ayudar a Lucio Urquiza se realizará este domingo 11 de octubre, a partir de las 14, en el Club Peñarol de Paraná, ubicado en la intersección de las calles Ituzaingó e Italia. La iniciativa busca recaudar fondos para acompañar al joven, quien atraviesa una enfermedad oncológica y necesita afrontar distintos gastos vinculados con su tratamiento.
La actividad es organizada por familiares y allegados, quienes convocaron a vecinos, comerciantes y emprendedores a colaborar con la propuesta. Se trata de la segunda edición de este encuentro solidario, que tiene como principal objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de Lucio.
“Está atravesando una enfermedad, cáncer, sarcoma de Ewing, y todo lo que conlleva su tratamiento, traslado, medicación y bienestar lleva mucho gasto”, explicó una de las organizadoras.
El tratamiento de Lucio y los gastos que enfrenta su familia
Durante la entrevista, su mamá Carolina detalló que Lucio presenta tres tumores en el abdomen, que le provocan complicaciones físicas y dificultades para movilizarse.
“Tiene tres tumores en el abdomen y esos tumores generan mucho líquido. Por esa razón, se edematiza por completo todo su cuerpo, la panza, las piernas y los pies. No puede caminar mucho ni trasladarse”, relató.
Además, explicó que el joven necesita concurrir periódicamente a un centro de salud para recibir atención médica y aliviar las complicaciones que presenta.
“Cada 10 o 15 días lo tengo que estar llevando a la clínica para que le hagan una punción y drenar todo ese líquido”, señaló.
Esta situación implica gastos frecuentes de movilidad, medicamentos y otros elementos necesarios para su atención, por lo que la familia decidió impulsar una nueva campaña solidaria.
El matebingo se realizará en el Club Peñarol
El encuentro tendrá lugar este domingo 11 de octubre, desde las 14, en las instalaciones del Club Peñarol, en calles Ituzaingó e Italia de Paraná.
“Los esperamos a todos para que nos acompañen en este momento que estamos atravesando y poder darle una mejor calidad de vida a Lucio, que es lo que estamos buscando”, expresó la organizadora.
“Estamos solicitando colaboración a emprendedores, comercios y a toda la comunidad. Pueden acercarse al club, comprar las entradas, ir a jugar al bingo o colaborar con los premios”, indicó.
Cómo colaborar con Lucio Urquiza
Para aquellas personas que no puedan asistir al evento, la familia también habilitó una alternativa para realizar aportes económicos mediante transferencia.
Su madre destacó que el encuentro también busca generar un espacio para compartir una tarde entre vecinos y acompañar a Lucio en el proceso que atraviesa.
Alias para transferencias
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“Siempre, más allá de que el objetivo es recaudar fondos, la gente va a divertirse y a pasar un domingo en familia”, concluyó la organizadora.