El Club de Abuelos celebrará sus 43 años con una cena aniversario en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Club de Abuelos de Paraná festejará sus 43 años el sábado 17 de octubre, desde las 20:30, con una cena aniversario y baile. La presidenta de la institución, María Riestra, invitó a socios y público en general a participar.
El Club de Abuelos de Paraná celebrará sus 43 años con una cena aniversario, música en vivo y baile. El encuentro será el sábado 17 de octubre, a partir de las 20:30, en la sede de calle Laprida 649, y estará abierto tanto a socios como a quienes deseen conocer la institución.
La presidenta del club, María Riestra, explicó a Elonce que la entidad nació por iniciativa de un grupo de personas que buscaban un espacio propio para reunirse, compartir comidas y bailar.
“Un grupo de personas se juntó para compartir. Vieron que los lugares nocturnos ya no eran para ellos y dijeron: ‘Bueno, vamos a buscar un lugar para nosotros’”, recordó.
Cómo será la celebración del aniversario
La propuesta incluirá una cena, servicio de cantina, brindis y mesa dulce. Además, habrá música en vivo a cargo del Trío Amaranto, que acompañará el baile durante la noche.
Riestra destacó que la celebración también representa una oportunidad para que nuevas personas se acerquen a la institución. “El club tiene las puertas abiertas para los no socios que vengan y puedan conocer y hacerse amigos”, expresó.
El desafío de sostener el club
En la oportunidad, la presidenta también se refirió al esfuerzo necesario para mantener el funcionamiento de la institución durante tantos años.
Explicó que actualmente la cuota social es de $4.500 y que los gastos de mantenimiento requieren un trabajo permanente. “Me gusta hablar de equipo de trabajo, de saber que todos estamos comprometidos y hacemos el aporte”, señaló.
Cómo reservar para la cena aniversario
Quienes deseen participar de la celebración del sábado 17 de octubre, a las 20:30, pueden comunicarse al teléfono 343 4572989.
Las consultas y reservas se realizan directamente con María Riestra, quien brindará información sobre la modalidad de participación.