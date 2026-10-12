Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre con el aumento del 1,6% y las nuevas escalas

Las empleadas domésticas cobrarán en noviembre de 2026 un aumento del 1,6% y la incorporación del último tramo de una suma fija al salario básico. Los sueldos mínimos varían según la categoría y la modalidad de contratación.
Las empleadas domésticas cobrarán en noviembre de 2026 un aumento salarial del 1,6%, de acuerdo con el esquema establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización alcanza a todas las categorías del sector y contempla, además, la incorporación del último tramo de una suma fija no remunerativa acordada meses atrás.
El incremento fue establecido mediante la Resolución 6/2026 y su rectificativa 7/2026. Según lo dispuesto, el ajuste completa el esquema salarial previsto para los últimos meses del año y determina los nuevos valores mínimos obligatorios para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares en todo el país.
Además del aumento porcentual, en noviembre se incorpora al salario básico el 25% restante de la suma fija establecida en agosto. El proceso de integración se realizó de manera progresiva: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el último 25% en noviembre.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre
La categoría de tareas generales, que comprende limpieza, lavado, planchado y cocina habitual, tendrá un salario mínimo de $4.170,52 por hora con retiro y de $4.571,91 sin retiro.
Para quienes trabajan bajo la modalidad mensual, los valores mínimos serán de $511.639,37 con retiro y $578.062,16 sin retiro. Se trata de la categoría más habitual dentro del régimen de casas particulares.
En el caso del personal dedicado al cuidado de personas, que incluye la asistencia no terapéutica de niños, adultos mayores y personas enfermas, los valores serán de $4.447,12 por hora con retiro y $4.918,65 sin retiro. Los salarios mensuales alcanzarán los $562.284,09 y $619.810,80, respectivamente.
Qué otras categorías reciben el aumento
El personal destinado a tareas específicas, como cocineros y trabajadores especializados, percibirá un mínimo de $4.695,58 por hora con retiro y $5.093,83 sin retiro. En tanto, los salarios mensuales serán de $574.828,75 y $633.158,90.
Para los caseros, cuya actividad consiste en el cuidado general de una vivienda y que trabajan exclusivamente bajo la modalidad sin retiro, se estableció un valor de $4.447,12 por hora y un salario mensual de $562.284,09.
Por su parte, los supervisores, encargados de coordinar y controlar las tareas de dos o más personas, tendrán los valores más elevados de la escala. Cobrarán $4.923,44 por hora con retiro y $5.339,07 sin retiro, mientras que los salarios mensuales serán de $614.186,76 y $677.369,69.