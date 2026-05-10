 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Mundial 2026: triple ceremonia inaugural con Katy Perry, Maná, J Balvin y estrellas internacionales

La FIFA confirmó shows simultáneos en Estados Unidos, México y Canadá con figuras como Katy Perry, Maná y J Balvin en una apertura inédita.

10 de Mayo de 2026
El Mundial 2026 comenzará con shows el 11 de junio en el Estadio Azteca
El Mundial 2026 comenzará con shows el 11 de junio en el Estadio Azteca

La FIFA confirmó shows simultáneos en Estados Unidos, México y Canadá con figuras como Katy Perry, Maná y J Balvin en una apertura inédita.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol: por primera vez contará con tres ceremonias inaugurales en simultáneo, una en cada país anfitrión. La FIFA oficializó una propuesta inédita que combinará deporte y espectáculo a gran escala.

J Balvin
J Balvin

 

El 11 de junio, el puntapié inicial tendrá lugar en el Estadio Azteca, donde se presentarán Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, entre otros artistas que pondrán el color local en una ceremonia que destacará la cultura mexicana.

Michael Bubl&eacute;
Michael Bublé

Al día siguiente, en el SoFi Stadium de California, Katy Perry encabezará el show inaugural en Estados Unidos, acompañada por Anitta y artistas internacionales como Future, Lisa y Rema, en un espectáculo pensado para audiencias globales.

 

Por su parte, Canadá tendrá su apertura en el BMO Field de Toronto, donde se presentarán Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, entre otros artistas

locales e internacionales.

Katy Perry
Katy Perry

 

Las ceremonias comenzarán 90 minutos antes de cada partido inaugural en cada sede, combinando música, danza y expresiones culturales propias de cada país. Con esta propuesta, la FIFA apuesta a transformar la apertura del torneo en un espectáculo global sin precedentes.

Temas:

Mundial Cantantes Inauguración
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso