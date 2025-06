“¡Pobrecito!”: Mirtha Legrand defendió a Ricardo Darín tras la polémica

Una semana después de la visita de Ricardo Darín a La Noche de Mirtha Legrand, la conductora volvió a referirse al comentado episodio del precio de las empanadas, que generó revuelo en redes sociales y hasta reacciones del Gobierno.

Durante la emisión del sábado por la noche, la anfitriona recibió a la chef Jimena Monteverde, quien le presentó un menú con una sutil referencia al escándalo mediático. El gesto provocó la reacción inmediata de “La Chiqui”, que no pudo evitar referirse al actor.

“Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Qué tuvo de malo?”, expresó Legrand frente a sus invitados: Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon. Con esa frase, la diva dejó en claro su respaldo al actor de Argentina, 1985 y Relatos salvajes.

Incluso, reveló que no había notado el momento exacto en que Darín mencionó el monto: “Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté ‘¿Cómo ves el país?’ y él empezó a hablar, bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos”.

La polémica comenzó cuando Darín, consultado sobre la situación económica del país, dijo en tono coloquial: “Pagué 48 mil pesos por una docena de empanadas”.

El comentario generó una ola de reacciones, incluyendo críticas de funcionarios del Gobierno y una catarata de memes. Sin embargo, Mirtha fue categórica: “Es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más famoso en el mundo y lo queremos mucho. Lo conozco desde chiquito y conocí a sus padres. Es correctísimo y, además, muy educado”.

El episodio, ya bautizado como “empanagate”, sigue generando comentarios tanto en los medios como en redes, donde muchos usuarios salieron en defensa del actor, mientras otros cuestionaron sus dichos en medio de la crisis económica. (con información de Ciudad)