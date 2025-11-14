Mery del Cerro sorprendió al lucir una bikini efecto sirena

La actriz se mostró con un diseño azul metalizado tornasolado que marcó tendencia. Su colección suma estampas florales, texturas brillantes y tonos tierra, en una cápsula que ya genera repercusión entre sus seguidores.
Mery del Cerro volvió a captar la atención con un estilismo veraniego que reafirmó su influencia en la moda. La actriz compartió imágenes desde una pileta, donde posó con una microbikini azul metalizada confeccionada en tela con efecto sirena. El diseño reflejaba la luz y producía destellos en diferentes tonalidades, consolidándose como una de las apuestas fuertes para el verano 2026.
El conjunto presentó un corpiño triangular con ribetes y breteles finos negros. La bombacha, cavada y de tiritas regulables también en negro, fue llevada bien alta en la cadera, un recurso habitual para estilizar la figura en los trajes de baño de la nueva temporada. El beauty look acompañó la estética: piel bronceada, labios nude, un leve delineado y el cabello suelto con ondas suaves.
La presencia de los estampados florales en su selección
En otra publicación reciente, Del Cerro optó por una microbikini de base mostaza con flores negras. El modelo incluía un corpiño rectangular con un recorte en el escote y una bombacha diminuta de tiro alto. Como accesorio, sostuvo unos anteojos de sol negros, el complemento que continúa vigente para completar los estilismos veraniegos. Manteniendo la misma línea estética, eligió maquillaje en tonos tierra y ondas naturales.
Una cápsula con tonos clásicos, texturas y recortes
En semanas anteriores, la actriz presentó diversas prendas de su nueva cápsula de trajes de baño. Entre los diseños más destacados se encontró una enteriza color chocolate con una argolla dorada en el centro y un recorte frontal que dejó ver parte del abdomen. La pieza incluía un escote profundo en V y espalda cavada, combinada con accesorios metálicos en dorado.
Otra de las imágenes mostró una microbikini celeste con textura brillante y recortes en el corpiño, una variante que reforzó la presencia de materiales luminosos en la colección. También posó con una microbikini marrón chocolate con una argolla central de gran tamaño, frunces y una tira para atar al cuello.
Finalmente, exhibió un modelo en animal print de leopardo, con corpiño bandeau y bombacha colaless. Las argollas doradas se repitieron como detalle característico, mientras que las texturas lisas y los tonos tierra mantuvieron una coherencia estética en toda la cápsula. (Todo Noticias)