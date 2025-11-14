La ex GH, Marianela Mirra ya tendría fecha para casarse con el ex gobernador de Tucumán

La mediática Marianela Mirra y el exgobernador tucumano José Alperovich celebrarán su casamiento el próximo 27 de noviembre, tras recibir la autorización judicial para concretar la ceremonia. De acuerdo a lo confirmado, el evento tendrá lugar dentro del complejo Zencity, en Puerto Madero, donde Alperovich cumple prisión domiciliaria desde 2024.

La medida judicial responde a las restricciones vigentes para el exmandatario, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Por lo tanto, el casamiento deberá realizarse íntegramente dentro del perímetro permitido.

Ceremonia íntima en un espacio cerrado

Según trascendió, la celebración será de carácter íntimo y contará con alrededor de 30 invitados. No obstante, tendrá despliegue: el servicio gastronómico estará a cargo de un hotel de alta categoría, con un menú que ronda los $200.000 por persona, además de costos adicionales por bebidas premium.

El edificio donde reside Alperovich dispone de salones y espacios que permiten desarrollar eventos privados sin necesidad de salir del predio, lo que facilita el cumplimiento de las condiciones judiciales impuestas.

Condena y situación judicial de Alperovich

Alperovich fue declarado culpable el 18 de junio de 2024 por seis hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso simple. Las agresiones ocurrieron entre 2017 y 2018 y la víctima fue su sobrina segunda, quien trabajó como secretaria en su campaña política en 2019.

El exgobernador estuvo un año detenido en el penal de Ezeiza, en un pabellón para ofensores sexuales, hasta que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad. Actualmente reside en Puerto Madero junto a Mirra.

Una relación que salió a la luz recién en 2025

El vínculo entre Mirra y Alperovich se mantuvo en reserva durante años. Recién en 2025 fue expuesto públicamente, cuando se conoció que la ex participante de “Gran Hermano” realizaba visitas frecuentes a la cárcel. Fue ella misma quien luego confirmó la relación y publicó cartas enviadas por el exmandatario desde prisión.

A lo largo de 2025 atravesaron una breve crisis pública, pero posteriormente Mirra aclaró que no hubo separación y que buscó evitar el seguimiento mediático. La pareja convive actualmente y, según fuentes del espectáculo, espera un hijo mediante un procedimiento de inseminación artificial.

Otras causas judiciales

Además de la condena por abuso sexual, Alperovich está imputado junto a Beatriz Rojkés, su exesposa, en una causa por enriquecimiento ilícito. La investigación analiza un presunto incremento patrimonial injustificado durante sus gestiones como gobernador de Tucumán.