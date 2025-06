María Julia Oliván contó cómo evoluciona su salud tras sufrir graves quemaduras

La periodista María Julia Oliván atraviesa un proceso de recuperación luego de haber sufrido un grave accidente doméstico en el que se quemó el 25% del cuerpo. Desde el Hospital Alemán, donde permanece internada, compartió este lunes una noticia esperanzadora para sus seguidores: ya no necesita el catéter.

“Zafé del catéter, gracias a los chicos del Hospital Alemán, área de quemados”, escribió Oliván en una historia de Instagram, donde mostró una fotografía de su brazo, visiblemente en tratamiento. El mensaje fue interpretado como una señal de estabilización en su cuadro de salud y trajo alivio a quienes siguen de cerca su evolución.

María Julia Oliván

El accidente que provocó las quemaduras

La comunicadora relató en sus redes cómo fue el accidente que le provocó las lesiones. “Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa”, comenzó explicando en un video publicado el domingo, luego de dos días de internación.

Detalló que, debido al frío, decidió encender una chimenea moderna que funciona con etanol. “Le empecé a meter etanol, a meter etanol… bueno, cuestión que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en el cuerpo”, describió con crudeza.

Oliván destacó la rápida intervención de Valu Bonadeo, hija del periodista Diego Bonadeo, quien estaba con ella en ese momento. “Yo creo que Valu me salvó un poco la vida, porque me dijo instantáneamente ‘sácate la ropa’. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha”, relató.

Intervención médica y el acompañamiento en redes

Luego del accidente, fue asistida por la patrulla municipal y más tarde derivada al Hospital Alemán, donde quedó internada en terapia intermedia. Según explicó, recibió su primera intervención médica al día siguiente del ingreso.

Su testimonio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. “Fuerza, recuperate pronto”, “Abrazo suavecito (así no duele)”, “Somos muchos los que te admiramos y queremos”, fueron algunas de las expresiones de aliento que recibió por parte de sus seguidores. (Todo Noticias)

Más noticias