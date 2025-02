Los Palmeras siguen juntos: Cacho Deicas y Marcos Camino lo confirmaron con un abrazo

Después de algunos días de tensión e incertidumbre, los socios de Los Palmeras -el cantante Rubén Cacho Deicas, quien sufrió un acv a comienzos de enero, y el fundador y acordeonista Marcos Camino- lograron sellar algunas grietas internas que los habían dividido y confirmaron recientemente que van a seguir juntos.

“Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, dijo Camino, al relatar que fue a visitar a Deicas durante su convalecencia. El músico, además, reconoció que todo lo sucedido en los últimos días se trató de “un teléfono descompuesto”.

Mientras el cantante sigue en su hogar recuperando su salud y el resto de la banda cumple con compromisos asumidos con anterioridad, todo parece indicar que las cosas se normalizarán con el tiempo. “Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar”, dijo Camino acerca de la mejoría que está experimentando su compañero.

Acerca de la polémica que se generó en las últimas semanas sobre el futuro de la banda, Camino se mostró molesto con las especulaciones. “La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro”, dijo el acordeonista. Por otra parte, pidió respeto por la situación de Deicas y aclaró que la continuidad del grupo nunca estuvo en duda.

Los Palmeras siguen juntos.

“Nosotros tenemos ensayado cómo acomodarnos si falta alguien. Ya me pasó a mí cuando tuve un accidente y estuve dos meses internado. Hoy me toca a mí sostener al grupo hasta que Cacho pueda volver”, comentó.

El acordeonista también dijo que su visita a la casa de Deicas fue un paso clave para limar cualquier tipo de asperezas entre las partes. “Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima”, caracterizó. En la charla, también le preguntaron dónde podría ser el posible regreso de Cacho a los escenarios junto a Los Palmeras. Como no podía ser de otra manera, respondió que en Santa Fe. “¿Por qué no en el Puente Colgante con las dos costaneras llenas?”, dijo Camino con ilusión.

El pasado martes 28 de enero Deicas cumplió 73 años. Ese día hizo su reaparición pública a través de un video que subió a su cuenta de Instagram. “Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Deicas mirando a cámara. “Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

El perfil del cantante en la mencionada red social quedó en el ojo de la tormenta luego de que en los días previos se dieran dos movimientos que los usuarios advirtieron de inmediato: por un lado, en su biografía, donde antes se definía como el “cantante de cumbia de Los Palmeras”, ahora pasó a ser, simplemente, un “cantante de cumbia santafesina”. Incluso, dejó de seguir al grupo con el que se hizo famoso en el país y en parte del continente. Esto generó la sospecha entre el público de que Deicas podría estar anunciando su ida del grupo con el que se hizo famoso.

“Cacho no maneja redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera”, le dijo Adrián Forni, manager del grupo desde hace dos años.

“Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, pero... ¿Sabés cuántos mensajes debe tener? 4 millones. Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: ‘No, hoy no es día para hablar con él’. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar con él”, agregó el representante.

“Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras”, clarificó el manager. (Con información de Infobae)