Cacho Deicas grabó un video y agradeció los saludos por su cumpleaños

Rubén Héctor Deicas, nació el 28 de enero de 1952 en la ciudad de Santa Fe. Este martes, cumplió 73 años y lleva casi cuatro décadas desde que se unió a la banda de cumbia, Los Palmeras.

Aunque no está claro si el vocalista volverá a pisar un escenario junto a sus compañeros, no hay dudas de que Deicas es sinónimo de Los Palmeras.

El cantante de Los Palmeras, Cacho Deicas, reapareció más de 20 días después de haber sido internado en Santa Fe, luego de sufrir un ACV. El intérprete grabó un video en el que saluda a sus fanáticos y agradece a todos por los saludos de cumpleaños. Cabe recordar que Deicas cumplió 73 años este martes.

“73 y contando”

“Quiero agradecer todos los saludos y las bendiciones que me han mandado” tras el “ACV muy importante que tuve”, dijo Cacho y agregó que “la gente no se ha olvidado de mi cumpleaños y me han mandado saludos desde lugares inhóspitos”, remarcó el cantante en el video difundido a través de las redes sociales.

El cantante no está en su mejor momento, ya que a principios de enero le diagnosticaron un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

En su mensaje, Cacho remarcó que “la gente no se ha olvidado” de su cumpleaños y aprovechó la ocasión para "saludar y agradecer lo que hicieron” por él.

Cabe recordar que ni bien el artista se retiró del sanatorio, Los Palmeras anunciaron que no tenía secuelas y esperaban su regreso mientras Pablo López tomaba la posta como intérprete principal. El único que habló públicamente del lado del vocalista fue su hijo, Luciano Deicas y los videos dejaron en claro que tuvo problemas de salud previos a la internación.

El video que compartió Cacho Deicas: